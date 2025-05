Conte-Napoli, colpo di scena: ha deciso, arriva l’annuncio

Nel futuro di Antonio Conte al Napoli arriva una svolta a dir poco tanto attesa ed importante. Il tecnico, infatti, dopo lunghe riflessioni, ha deciso il suo futuro ed arriva in tal senso un annuncio fondamentale da questo punto di vista.

Il grande tema una volta archiviata questa fantastica ed avvincente lotta per lo Scudetto in casa Napoli è stata rappresentata senza ombra di dubbio dalla questione relativa al futuro del proprio allenatore. Come è noto, infatti, per lui la Juventus è stata anche più di una tentazione, dal momento che strada sembrava tracciata. L’incontro che c’è stato tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis ha fatto spalancare le porte ad una flebile speranza tra i tifosi. Rinforzati nello spirito anche dalle intenzioni del club di investire e di costruire una grande squadra.

L’amore che hanno provato per lui i tifosi del Napoli è stato sconfinato e lo hanno fatto esplodere prima in occasione di Napoli-Cagliari ed infine nella parata per del bus scoperto sul lungomare suggestivo partenopeo. In tal senso, però, sembra che si sia esaurita la pausa di riflessione che si è preso Antonio Conte, con il tecnico che ha praticamente deciso il suo destino. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che sono significative, in tal senso.

Conte-Napoli, il tecnico rompe gli indugi: ha preso la sua decisione

Era attesa nella giornata di domani la decisione da parte del tecnico del Napoli, che davanti a sé aveva due strade: la prima rappresentata da una permanenza all’ombra del Vesuvio, la seconda l’approdo alla Juventus. O, per meglio dire, il suo ritorno. Stando a quanto raccontato da Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, però, Antonio Conte ha deciso: resterà a Napoli. Ed in tal senso arrivano dei segnali da Napoli, Torino e Milano.

Massimiliano Allegri, infatti, da domani mattina, sarà libero di dire sì al Milan dal momento che il suo impegno con il Napoli scadrà, per l’appunto questa sera. Conte resterà dunque al Napoli e per porre la parola fine a questa autentica telenovela manca ormai solo l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis, che può arrivare con il classico tweet. Decisiva, in tal senso, una mossa da parte del patron.

Ecco, secondo quanto raccontato da Sportmediaset, le quattro promesse del Napoli ad Antonio Conte: aumento dell’ingaggio, Kevin De Bruyne ed altri sei acquisti nella sessione di mercato estiva e dei lavori di ristrutturazione al centro sportivo. Insomma, ci sono tutti i presupposti per fare una grandissima annata. Si attendono sviluppi.