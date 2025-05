Napoli, altro acquisto per Conte: arriva dopo la Finale Champions

Arrivano notizie molto importanti che riguardano le scelte di calciomercato del Napoli che è pronto alla svolta in vista della prossima stagione perché ci sono importanti notizie che riguardano le scelte di De Laurentiis.

Il patron del Napoli ha voglia di costruire una squadra sempre più vincente e occhio ora a quello che può accadere in vista del futuro perché ci sono delle novità proprio riguardo le scelte che ha deciso di fare il presidente De Laurentiis che è intenzionato a costruire una squadra competitiva che possa fare la differenza in vista dei prossimi anni in ogni competizione.

Dopo aver vinto il suo secondo campionato in pochi anni non ha più intenzione di fermarsi De Laurentiis e per questo ci sono possibilità concrete che si possa provare a costruire un progetto sempre più vincente dove al centro del Napoli c’è anche Antonio Conte pronto a restare sulla panchina azzurra.

Secondo le ultime notizie il Napoli è ad un passo dall’acquisto di De Bruyne e non solo. Il club fa sul serio e pensa di costruire una rosa forte in ogni zona del campo e c’è la volontà di lavorare in piena sintonia tra società e allenatore. Occhio a quelle che possono essere le decisioni forti da parte del numero uno del club, perché De Laurentiis guarderà la finale Champions con attenzione.

Calciomercato Napoli: colpo dal PSG, firma dopo la Finale

Ci sono delle novità in merito a quelli che sono ora i nomi che piacciono e non poco al Napoli che si concentra su quelle che sono le mosse di mercato da adottare anche da subito. Ci sono novità sulla scelta da parte del club che guarderà PSG-Inter per provare a studiare meglio l’obiettivo che può firmare dopo la Finale.

C’è la concreta possibilità che il Napoli possa provare prendere l’esterno offensivo Kang-in Lee dal PSG. Ottimi i rapporti tra le due società con l’attaccante di proprietà del PSG che si giocherà la finalissima di Champions sabato prossimo proprio a Monaco di Baviera e poi valuterà il suo futuro.

Il giocatore si sente pronto per una nuova esperienza e sono ottimi i rapporti tra PSG e Napoli con Conte che apprezzerebbe molto l’acquisto di Kang-in Lee e ora diventa decisivo il futuro.