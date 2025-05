Napoli: c’è il sì di ADL, altro colpo in Serie A

I partenopei sono molto attivi sul calciomercato. Non è da escludere una operazione importante nel nostro campionato: ecco i dettagli

Il Napoli ormai ha voltato pagina e sta pensando con attenzione al futuro. I festeggiamenti dello Scudetto, almeno per quanto riguarda la dirigenza, sono un ricordo. ADL e Manna, in attesa di capire le mosse di Conte (la permanenza si avvicina ndr), si stanno muovendo con attenzione per andare ad individuare i profili giusti per alzare il livello della rosa e magari convincere anche il tecnico a restare.

Secondo le informazioni di Area Napoli, c’è un nome nuovo per quanto riguarda i partenopei. Niente ancora di certo visto che si è nella fase della valutazione dell’affare. Ma il calciatore interessa molto al Napoli e ci sarebbe anche il via libera da parte di De Laurentiis. Una operazione non semplice da chiudere vista una clausola rescissoria importante. Ma la volontà è quella di fare comunque un tentativo per capire eventualmente la fattibilità del colpo.

Calciomercato Napoli: via libera di ADL, le ultime

Il Napoli dovrà andare a rinforzare la rosa in diversi reparti. Fra i ruoli che da tempo sono sotto le diverse voci di calciomercato c’è anche quello del portiere. Il rinnovo di Meret è in arrivo e questo rende difficile una operazione diversa tra i pali. Ma c’è un giocatore che Manna ha seguito da vicino e non è da escludere che possa comunque fare un tentativo per capire la fattibilità di una operazione simile.

Il nome seguito da vicino dal Napoli è quello di Suzuki. Il portiere molto probabilmente lascerà il Parma nel prossimo calciomercato e non è da escludere che i partenopei possano comunque fare un tentativo a prescindere da Meret. Le diverse partite in programma potrebbero spingere Conte ad alternare anche i portieri e il giapponese rappresenta una alternativa importante per alzare ancora di più la qualità.

Non è comunque una operazione semplice. Bisognerà capire se Suzuki deciderà di giocarsi le proprie carte con il Napoli o magari in un’altra big. Poi si dovrà convincere il Parma. I Ducali puntano alla clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Ma si tratta comunque di una pista di calciomercato da seguire con attenzione.

Mercato Napoli: Suzuki nuovo obiettivo per la porta

Suzuki è ormai una certezza in Serie A e il Napoli lo ha seguito da vicino in passato. Per il momento è una ipotesi di calciomercato e vedremo cosa succederà in futuro.

Per il momento non si hanno delle certezze e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione.