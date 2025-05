Napoli, doppia partenza: giocheranno insieme, bloccato il sostituto

Lavori in corso in casa Napoli con la società che sta progettando il futuro e ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano quella che sembra essere la partenza di due calciatori molto importanti.

Occhio a quella che sembra essere la svolta per le scelte strategiche di mercato degli azzurri che si sono appena laureati Campioni d’Italia ma guardano con sempre più ambizione ai prossimi anni. Non è un segreto che Osimhen sarà una delle grandi cessioni del Napoli, ma adesso spuntano anche altri nomi di giocatori che sembrano ad un passo dall’addio.

Ci sono novità che riguardano proprio quello che può accadere con il club che è intenzionato a fare la differenza in vista del futuro per provare a competere in tutte le competizioni e occhio a quello che può accadere in vista dei prossimi giorni. Ora anche Anguissa come Osimhen può lasciare Napoli.

Dopo aver vinto due scudetti ora anche il centrocampista camerunese può pensare di provare una nuova esperienza perché pare essere proprio la sua famiglia a spingere per andare altrove. Occhio quindi a quella che può essere la scelta di vita di Anguissa che può essere venduto dal Napoli.

Calciomercato Napoli: Anguissa e Osimhen via insieme

Ci sono aggiornamenti che riguardano la scelta che ha deciso di fare il Napoli che non vuole trattenere più nessuno ed è pronto a rimpiazzare chiunque. Ora ci sono delle importanti notizie che riguardano la decisione del club di vendere Anguissa con Osimhen.

E’ il mercato in Arabia Saudita che può accontentare De Laurentiis per le partenze di Anguissa e Osimhen. Secondo le ultime notizie che arrivano da Il Mattino ora Frank Anguissa è finito nel mirino dell’Al-Qadisiyya, club arabo pronto a ricoprirlo d’oro e fare una buona offerta al Napoli. Lo stesso può accadere con Osimhen, in questo caso è l’altro club arabo, l’Al-Hilal che pensa di chiudere l’affare anticipando i club d’Europa.

Intanto, il Napoli in caso di addio di Anguissa sembra essersi già tutelato puntando forte su quello che sembra essere ormai l’acquisto chiuso di Kevin De Bruyne e un altro profilo importante che piace per il centrocampo è quello di Davide Frattesi in uscita dall’Inter e che può ritrovarsi a vestire la maglia degli azzurri.

Le prossime ore saranno decisive per capire come si concluderanno alcuni affari per il Napoli che è pronto a salutare anche grandi eroi di questi due scudetti vinti in pochi anni come Frank Zambo Anguissa.