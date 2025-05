Napoli, nome nuovo per l’attacco: ecco il bomber per Conte

Si avvicina sempre di più la conferma di Antonio Conte ed in tal senso, pur di accontentarlo, il Napoli si sta muovendo in maniera importante e c’è un nuovo profilo che può tornare comodo per l’attacco. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La concentrazione di tutti in casa azzurra è in maniera del tutto inevitabile indirizzata verso il futuro di Antonio Conte, che in questo momento sembra indirizzato verso una permanenza alla corte di Aurelio De Laurentiis. In tal senso, però, servirà un mercato adeguato rispetto alle aspettative ed il reparto avanzato avrà delle attenzioni particolari visto che serviranno tanti investimenti. A partire dalla questione che gravita attorno all’erede di Kvaratskhelia fino ad arrivare al ricambio di Lukaku di cui gli azzurri hanno un disperato bisogno.

Ovviamente è vietato abbassare la concentrazione e Giovanni Manna, nonostante il suo lavoro per convincere Conte a restare, è consapevole del fatto che bisogna muoversi in tempo per centrare gli obiettivi fissati per evitare di essere risucchiati dalla concorrenza. In tal senso, a quanto pare il Napoli si sta muovendo per un nome per il reparto avanzato che può fare per davvero al caso di Antonio Conte, dal momento che si tratta di un calciatore che vede la porta con grande efficacia e che ha una considerevole duttilità. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Napoli, nuovo attaccante per Antonio Conte: le ultime notizie

Si ha la sensazione ormai da diversi anni che i colpi migliori vengono piazzati nel momento in cui si allargano gli orizzonti e non ci si concentra solo sul proprio campionato. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, un nuovo attaccante per gli azzurri potrebbe arrivare dalla Bundesliga tedesca. Il Napoli, infatti, si starebbe muovendo su una delle rivelazioni dell’ultima Bundes, vale a dire Nick Woltemade, talentuoso attaccante in forza allo Stoccarda e che ha dimostrato di avere dei colpi di primo piano. Andiamo a vedere perché sarebbe perfetto per Conte.

Woltemade, infatti, può agire senza nessun tipo di problema da seconda punta accanto a Romelu Lukaku ma anche, all’occorrenza, al suo posto. In stagione in 33 partite tra tutte le competizioni ha totalizzato 17 gol e fornito 3 assist. E per un calciatore di soli 23 anni si tratta di un bottino di tutto rispetto. Oltre al Napoli, sulle sue tracce c’è anche l’Arsenal e si parte da una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Che, a quanto pare, non spaventa gli azzurri.