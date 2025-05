Napoli, nuovo gioiello in avanti: rinforzo dal Real Madrid

Il Napoli punta gli occhi in casa Real Madrid per un nuovo rinforzo da regalare ad Antonio Conte ed in generale alla squadra. Si tratta di un autentico gioiello per l’attacco ed arriva dal Real Madrid.

Gli azzurri stanno iniziando a guardarsi attorno in maniera importante. Come è noto, l’incontro che c’è stato tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte non ha portato ad una fumata bianca, ma la sua permanenza a Napoli si sta facendo una possibilità sempre più concreta. In tal senso, una delle principali garanzie che ha dato il patron azzurro riguarda il calciomercato ed in generale gli investimenti che ci saranno in questa estate. In tal senso, quello offensivo è uno dei reparti sul quale si stanno concentrando gli avanzati.

Allo stato attuale delle cose, non ci sono maglie assegnate in maniera automatica al reparto avanzato. Come è noto, infatti, con l’arrivo di Kevin De Bruyne ormai imminente e con Jonathan David che è un obiettivo a dir poco concreto, molto potrebbe cambiare ed in tal senso potrebbero arrivare ancora altri colpi. In tal senso, a quanto pare il Napoli ha messo gli occhi in casa Real Madrid per un autentico gioiello in zona gol. Si tratta di un profilo di alto profilo ed ora andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nuovo attaccante del Real Madrid nel mirino: le ultime notizie a riguardo

Sono tanti ovviamente i gioielli in casa Real Madrid che potrebbero essere coinvolti, per così dire, nella rivoluzione che può mettere in atto Xabi Alonso. Ed in tal senso, potrebbero venir fuori delle importanti occasioni di calciomercato. In tal senso, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, attenzione ad una nuova pista. Il Napoli, infatti, si starebbe muovendo con interesse sulle tracce di Endrick, gioiello dei galacticos che, con una concorrenza da capogiro, ha fatto fatica a trovare spazio.

In 30 partite stagionali, infatti, Endrick ha messo a segno 7 gol in tutte le competizioni, avendo comunque uno spazio risicato e conservando una buona media realizzativa. Al momento sono stati i suoi intermediari a proporlo al Napoli ed alla Juventus, oltre che al Milan ed al Como, a conferma del fatto che la Serie A rappresenta una destinazione gradita per questo talento di altissimo profilo.

Classe 2006, Endrick potrebbe sbarcare a Napoli con la formula del prestito, con il Real Madrid che, dopo averlo pagato ben 50 milioni circa dal Palmeiras, non accetterà mai di perdere il controllo su questo giocatore che a 19 anni è già stabilmente nel giro della Nazionale brasiliana.