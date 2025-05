Gyokeres, svolta a sorpresa: incontro decisivo – SKY

Arrivano conferme importantissime che riguardano il futuro di uno degli attaccanti più ambiti che ci sono in circolazione in questo momento in Europa, perché Gyokeres è pronto al trasferimento.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio la scelta da parte dello stesso attaccante che sa bene di essere pronto al grande salto di qualità definitivo in una delle migliori squadre d’Europa dopo aver segnato in ogni modo con lo Sporting Lisbona sia nel campionato portoghese che mettendosi in mostra in Europa e con la Champions League. Ora Gyokeres è pronto al definitivo salto di qualità in vista del prossimo anno.

Attenzione a quella che può essere la scelta da parte proprio di Gyokeres che valuterà le migliori offerte e poi proverà ad ottenere il migliore contratto possibile in vista dei prossimi anni. ci sono delle novità che riguardano proprio la decisione da parte dell’attaccante in vista del futuro.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro considerando che c’è la volontà da parte di alcuni club di andare a migliorare il settore offensivo e tra questi spunta fuori anche il Napoli che punta ora ad un altro grande bomber, nel mirino ci sarebbe proprio Gyokeres. Ci sarebbero delle novità che possono essere decisive per quanto riguarda il futuro dell’attaccane.

Calciomercato Napoli: buone notizie per Gyokeres

E’ una situazione che può sbloccarsi da un momento all’altro perché si parla di continuo della gestione da parte del Napoli delle prossime scelte di calciomercato e occhio anche alla volontà di andare a migliorare il reparto offensivo per i prossimi anni. Tra i nomi scelti e puntati ci sarebbe proprio quello di Gyokeres.

Occhio a quella che può essere la svolta della trattativa perché arrivano aggiornamenti dai colleghi di Sky Sport DE che parlano del forte interesse da parte dell’Arsenal per Gyokeres che è finito nel mirino da diversi mesi, ma ora sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli.

Una decisione a sorpresa però potrebbe ribaltare tutto, perché il londinese dell’Arsenal avrebbe virato forte su Sesko per l’attacco e questo potrebbe liberare la strada al Napoli per Gyokeres.

Secondo le ultime notizie è iniziata la trattativa tra il Lipsia e l’Arsenal per Benjamin Sesko. Solo nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro a Londra decisivo e ora Sesko può firmare con l’Arsenal con Victor Gyokeres che si può liberare per il Napoli.