Napoli, altro guizzo di Manna: nuovo profilo dall’Olanda per Conte

Il Napoli si sta guardando con vivo interesse in Olanda per un nuovo rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte e si tratta di un autentico guizzo da parte di Giovanni Manna. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono letteralmente scatenati ed in tal senso le buone notizie sono fioccate negli ultimi sette giorni. Prima lo Scudetto e la vittoria sul Cagliari per 2-0, poi la trattativa per Kevin De Bruyne che sta entrando nella sua fase più calda, infine la decisione di Antonio Conte di restare all’ombra del Vesuvio e di resistere alla chiamata della Juventus. In tal senso, però, questa squadra per poter essere realmente competitiva su più fronti ha bisogno di più rinforzi e di innesti non solo di primo piano ma anche numericamente importanti.

Con la decisione di restare del tecnico e l’annuncio di Aurelio De Laurentiis di avere tutte le intenzioni di assecondarlo in sede di mercato, le ambizioni dei tifosi galoppano in maniera fisiologica. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti proprio da questo punto di vista. A quanto pare, infatti, Giovanni Manna è pronto a mettere nel mirino un calciatore che rappresenta una sua intuizione e che può essere perfetto per il progetto del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nuovo rinforzo per Conte che arriva dall’Olanda: i dettagli

L’Olanda sin dalla notte dei tempi è una autentica fucina di talenti e sono molti i top club che tengono costantemente sotto osservazione quello che accade da quelle parti. In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli non ha smesso di seguire con vivo interesse il nome di Noa Lang, fortissima ala sinistra di proprietà del PSV e che fa stabilmente parte della Nazionale olandese. E’ un calciatore che ha dei colpi notevoli e che il Napoli era vicino a chiudere già a gennaio. Prima che gli olandesi si mettessero di traverso.

A quanto pare si tratta di un calciatore che piace e tanto a Giovanni Manna, che non a caso lo ha inseguito già a gennaio quando Kvaratskhelia. Come spesso accade, si tratta di un autentico ritorno di fiamma ed ora il risultato, con una intera estate davanti, può seriamente cambiare. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni e Lang rappresenta, per caratteristiche, non solo un degno erede di Kvaratskhelia, ma anche un calciatore che può esaltare con le sue caratteristiche lo stadio Diego Armando Maradona.