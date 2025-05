Non solo De Bruyne, Manna ha chiuso altri 2 acquisti per il Napoli

Il Napoli è scatenato e in vista della prossima stagione è pronto a fare colpi grandi per migliorare la rosa da affidare nelle mani di mister Antonio Conte.

Proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma che l’allenatore continuerà il suo lavoro alla SSC Napoli nonostante gli interessi di grandi club che volevano portarlo via dopo solo un anno e dopo aver vinto lo scudetto in maniera storica per la città. Adesso ci sono delle importanti notizie che arrivano in ottica di calciomercato, perché il club avrà l’impegno di fare le cose in grande per il suo allenatore e la piazza.

Occhio quindi a quello che può accadere con la volontà da parte dei vertici della società che pensano di chiudere per gli azzurri grandi colpi. Attenzione quindi a quelle che possono essere anche le sorprese perché girano i nomi di grandi giocatori che possono vestire la maglia del Napoli e su tutti c’è Kevin De Bruyne.

Continua il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna che dovrà accontentare i tifosi e il suo allenatore che è tanto esigente e chiede il meglio per il suo Napoli. La voglia è quella di costruire una squadra molto forte in vista del futuro e attenzione adesso a quello che può accadere con l’intenzione di fare qualcosa davvero di indimenticabile.

Calciomercato Napoli: pronti i primi tre acquisti

Secondo le ultime notizie che arrivano ci sarebbero già tre acquisti pronti per il Napoli per la prossima stagione. Perché il club è intenzionato a fare qualcosa di davvero importante in vista del futuro e attenzione ai primi nomi che girano.

Svolta imminente per l’acquisto di De Bruyne a Napoli con il giocatore che è pronto a fare la differenza per i prossimi anni e cercare di far sognare i tifosi. Nei prossimi giorni dovrà sostenere le visite mediche e poi firmare il suo contratto.

C’è il ds Manna che lavora e secondo il Corriere dello Sport avrebbe chiuso virtualmente anche altri due colpi: si tratta di Jonathan David, attaccante canadese svincolato dal Lilla, e il suo compagno di squadra Edon Zhegrova, ala destra kosovara di 26 anni.

Le prossime ore saranno decisive per capire se proprio Zhegrova e David possano firmare con il Napoli del futuro.