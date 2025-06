Italia, Spalletti verso le dimissioni: già scelto il sostituto

Il futuro del tecnico toscano è lontano dalla Nazionale. E per la sua successione c’è un grande favorito: atteso l’annuncio a breve

Quella contro la Moldavia è l’ultima partita di Spalletti da commissario tecnico dell’Italia. La debacle clamorosa contro la Norvegia sembra aver segnato una sorta di rottura fra l’allenatore toscano e Gravina. L’annuncio di un possibile cambio in panchina era stato anticipato da Gravina a Parma e, almeno stando a quanto riferito da Sky Sport, non si hanno ormai praticamente dubbi.

A confermare la rescissione consensuale è direttamente Spalletti nella conferenza stampa pre Moldavia. Un passo indietro fortemente voluto da Gravina per andare a scegliere anche un sostituto in tempi brevi. La speranza è che si possa chiudere con i tre punti questa avventura e portare l’Italia almeno ai play-off e magari ottenere la qualificazione al prossimo Mondiale e mettere fine ad un periodo davvero molto complicato.

Italia: addio a Spalletti, chi al suo posto

Spalletti prepara l’addio alla Nazionale. L’ipotesi di una separazione era stata già avanzata dopo l’Europeo. Poi il tecnico toscano e Gravina hanno valutato di continuare insieme e c’era stata una reazione da parte della squadra. Sembrava un nuovo punto di partenza per l’Italia. Poi la Germania, la debacle con la Norvegia ed ora il clamoroso passo indietro da parte dell’allenatore di Certaldo per dare spazio ad un nuovo profilo.

Il nome in cima alla lista è quello di Pioli. Il tecnico parmense da tempo è in contatto con la Federazione tanto da aver messo in stand-by la trattativa con la Fiorentina. Attenzione anche ad una possibile candidatura di Ranieri, ma non sarà affatto semplice convincere la Roma a lasciar andare il dirigente. Per questo motivo l’ex Milan è il nome in pole position. Molto dipenderà anche dall’Al-Nassr.

La clausola rescissoria è presente nel mese di luglio e questo potrebbe rendere molto difficile l’arrivo di Pioli sulla panchina dell’Italia in tempi brevi. Ma il tecnico parmense potrebbe spingere per portare il club arabo a liberarlo in tempi brevi e consentirgli di iniziare una nuova esperienza.

Pioli favorito per il ct dell’Italia

Stefano Pioli è il nome in pole position per la panchina dell’Italia dopo il passo indietro di Spalletti. Per adesso siamo comunque nel campo delle ipotesi.

Per adesso la priorità è quella di vincere con la Moldavia. Subito dopo si penserà al futuro e il nome di Pioli è in prima linea per sostituire il tecnico di Certaldo.