Mercato Napoli, un altro colpo dalla Roma: arriva con Lookman

Il calciomercato del Napoli sarà tra i più ricchi dell’estate, per quanto riguarda la Serie A.

Il primo doppio colpo, con visite da effettuare probabilmente tra martedì e mercoledì, della settimana che sta per entrare, vede Marianucci con il tanto sognato Kevin De Bruyne, ma il Napoli non si fermerà qui.

Per le cifre che chiede l’Atalanta e con la possibilità di mettere le mani su un calciatore perfetto come Ademola Lookman, per la possibilità di vederlo sia in un tridente largo, che come sottopunta, alle spalle di Lukaku, gli azzurri vogliono chiudere per lui. Ma poi, come fanno sapere da Il Mattino, c’è anche la possibilità di chiudere un affare con la Roma, che rappresenterebbe l’ennesimo calciatore che dalla Capitale, si trasferisce al Napoli dopo il passato già vissuto con Lukaku, Spinazzola, Juan Jesus, Mario Rui, passando anche per Luciano Spalletti e tanti altri giocatori col passato giallorosso.

Calciomercato Napoli: Lookman più un altro colpo dalla Roma

Il calciomercato del Napoli si preannuncia ricco di colpi importanti, con due obiettivi principali che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il primo è Ademola Lookman e il secondo arriverebbe dalla Roma.

Per quanto riguarda il Pallone d’Oro nigeriano, sono diversi i club sulle sue tracce. L‘Atalanta avrebbe reso chiaro che non si muoverà, il suo giocatore, per meno di 50 o 60 milioni di euro.

Meno intoccabile e più “cedibile” è invece il capitano della Roma che, con o senza Gasperini – che potrebbe vedere nel proprio capitano la “sfida” di metterlo al centro del progetto, dopo gli alti e bassi vissuti in capitale – pare dire addio comunque alla squadra giallorossa. Il Napoli, attento sulle diverse operazioni di mercato, potrebbe prendere sia Lookman davanti che un centrocampista come Pellegrini che, con un valore di mercato al ribasso, farebbe al caso del Napoli.

Napoli, le cifre dell’affare “low cost” con la Roma

Il Napoli si spingerebbe verso i 10-15 milioni per prendere Lorenzo Pellegrini. Da considerare che le cifre al ribasso sono chiaramente riconducibili alla poca continuità del calciatore, sicuramente, ma soprattutto alla condizione contrattuale perché lo stesso capitano della Roma ha un accordo valido fino al 30 giugno 2026 e senza rinnovo in programma.

La Roma, per non perderlo a zero in futuro, potrebbe scegliere di venderlo senza alzare troppo la posta. Lo stesso Pellegrini, qualora dovesse essere “rivitalizzato” da Conte, rappresenterebbe una soluzione tattica che, per duttilità, farebbe “gola” allo stesso tecnico salentino. Giovanni Manna individuerebbe in lui il profilo ideale considerando che può giocare sia come seconda punta alle spalle di Lukaku che come centrocampista “alla McTominay” in mezzo al campo. Il Napoli, col suo arrivo, rinforzerebbe un centrocampo che numericamente “perde pezzi” con l’addio di Billing che torna in Premier dopo il prestito e Anguissa che pare destinato al futuro in Arabia Saudita o comunque lontano dal Napoli.