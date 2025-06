Napoli: svolta a centrocampo, dal Real l’erede di Anguissa

I partenopei sono a caccia di calciatori che possono alzare ancora di più il livello della rosa. E si guarda in casa dei Blancos per rinforzare la squadra

Antonio Conte ha dato delle indicazioni molto importanti alla società per andare a rinforzare la rosa. Servono calciatori in grado di rendere la squadra più forte in tutti i reparti e non solo nelle prime linee. Naturalmente Manna dovrà fare i conti con alcune uscite importanti come per esempio quella di Anguissa. Ma con i soldi del camerunense si potrebbe andare a prendere un giocatore di assoluto livello.

Secondo le informazioni di Don Balon, il Real Madrid non ha alcuna intenzione di trattenerlo e per questo motivo il suo entourage sono al lavoro per provare a trovare una soluzione differente. Per il momento l’ipotesi Napoli è una semplice suggestione e non si hanno certezze di quello che potrà succedere in futuro. Ma il giocatore piace a Conte e potrebbe rappresentare una chance importante per i partenopei.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Real, i dettagli

Il Napoli ha bisogno di rinforzare la rosa in tutti i reparti e per questo motivo si stanno guardando anche le occasioni che potrebbero capitare nel corso della sessione estiva. E una è in casa Real. Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, i Blancos non hanno alcuna intenzione di trattenerlo e un tentativo dei partenopei non è escluso.

Il Real Madrid sembra essere pronto a dare il ben servito a Tchouameni e il Napoli potrebbe farci un pensierino soprattutto con la partenza di Anguissa nel prossimo calciomercato. Per il momento si tratta di una semplice suggestione visto che non si hanno certezze e non ci sono ancora contatti. Ma resta comunque una pista da seguire con attenzione visto il fatto che parliamo di un calciatore importante e che in carriera ha dimostrato di avere tanta qualità.

Per il momento parliamo di una suggestione. Non si hanno certezze e per questo motivo bisognerà attendere i prossimo giorni per capire meglio cosa potrà succedere. Ma il profilo di Tchouameni è in corsa per il Napoli visto che il Real Madrid ha praticamente dato il benservito al transalpino.

