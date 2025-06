“Aspetto Conte”, un nuovo acquisto del Napoli esce allo scoperto

A lavoro il Napoli per Antonio Conte e con il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis che sembrano già bloccati dei nuovi acquisti.

Adesso uno di questi esce proprio allo scoperto e contro ogni tipo di scaramanzia è pronto e proiettato già alla sua prossima e nuova avventura. Perché a parlare nelle ultime ore è stato proprio un giocatore che potrebbe diventare da un momento all’altro ufficialmente il nuovo acquisto del Napoli.

Diversi i giocatori che sono nel mirino del club Campione d’Italia che sta lavorando per provare a portarsi avanti con gli affari ed arrivare in estate già con una gran parte della rosa pronta per la prossima avventura. Diversi gli obiettivi che ci sono e che possono presto firmare con gli azzurri, tra questi ci sarebbe anche il prossimo acquisto del Napoli che ha rilasciato una lunga intervista.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio la scelta che ha deciso di fare il Napoli puntando su un giocatore della Seria A per andare a rinforzare un reparto nello specifico. Ci sono diverse scelte pronte per gli azzurri con il club a lavoro per migliorare il più possibile la rosa in vista della prossima stagione. Occhio a quello che sarà uno dei primi colpi del Napoli.

Calciomercato Napoli: il nuovo acquisto aspetta Conte

Ci sono delle nuove dichiarazioni che arrivano e che riguardano proprio quella che sembra essere la scelta da parte di un giocatore che vuole vestire il prima possibile la maglia del Napoli.

Ci sono state delle dichiarazioni che Luca Marianucci, difensore classe 2004 dell’Empoli pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, ha rilasciato al sito ufficiale di Nicolò Schira.

Proprio Marianucci ha svelato che non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli. Il giocatore ha raccontato il retroscena di quando ha saputo della telefonata del suo passaggio con i Campioni d’Italia, svelando di aver portato tutti i suoi amici e familiari a cena per festeggiare un momento speciale.

Marianucci ha anche raccontato che non vede l’ora di parlare a telefono con Conte e svelare al mister la sua carica per questa nuova avventura, apprendendo poi anche quelle che possono essere dei consigli nei suoi confronti del suo prossimo allenatore a Napoli.