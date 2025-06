Napoli, è fatta: un altro grande acquisto, arriva con De Bruyne

Il calciomercato del Napoli vede i tifosi in fermento per l’arrivo di Kevin De Bruyne sul quale sembra ormai cosa fatta.

Così come pareva fatta anche la trattativa dall’Empoli e che vede Marianucci arrivare dalla Toscana, con l’acquisto che era stato a quanto pare già formalizzato nella stagione che era ancora in corso fino a pochi mesi fa e che vede Giovanni Manna lavorare in programmazione per il Napoli che sta rendendo grande assieme a Conte.

Un altro acquisto arriverebbe dalla Spagna e come risulta da Il Mattino si tratta di un grande colpo in chiusura, perché ci sarebbe stato il “sì” per il suo arrivo in Italia. Beffando anche club come il Real Madrid e la Juventus, in Italia potrebbe vedersi l’esterno a tutta fascia che, per duttilità, rappresenterà il vero jolly per Conte. Un jolly che aveva chiesto proprio a De Laurentiis dopo lo Scudetto ottenuto.

Calciomercato Napoli: il grande colpo dalla Spagna

Il Napoli metterà a segno un’importante operazione di mercato, assicurandosi il terzino sinistro classe 2001.

Il club spagnolo, stando a quanto riferisce la stessa fonte, avrebbe accettato l’offerta presentata dal direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, convincendo così la dirigenza iberica a cedere il talento che, con la voglia di giocare in Champions League di nuovo, sceglierebbe il club campione d’Italia.

Miguel Gutierrez sarebbe il colpo in arrivo assieme a De Bruyne, calciatore che tra non molto sarà ufficializzato dalla SSC Napoli che continua a rilasciare dichiarazioni sulla stessa trattativa che, seppur complessa, sembra ormai essere arrivata alle battute finali. L’esterno del Girona, in ogni caso, è il colpo che serve per completare una rosa che dovrà essere numericamente più ampia rispetto a quella vista nell’annata appena conclusa, per le competizioni che ha da giocare il club azzurro.

Napoli, cifre e dettagli del colpo: beffa a Real e Juventus

Miguel Gutierrez arriverebbe al Napoli per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro. L’offerta presentata da Manna avrebbe accolto il “sì” del Girona, che lo venderà quindi al Napoli e non alla Juve, che pure sembrava in trattativa per il giocatore.

Dall’altro canto, c’era il Real Madrid che poteva godere di un’opzione di riacquisto per circa 9 milioni di euro. Ma il club di Xabi Alonso avrebbe deciso di non esercitare l’opzione, lasciando così il “via libera” per il trasferimento al Napoli. I bianconeri erano sulle tracce del giocatore sotto gestione Giuntoli. L’intoppo in dirigenza ha favorito il Napoli in tal senso, ma la preferenza dello stesso Gutierrez sarebbe stata comunque quella in maglia azzurra. A giorni potrebbe arrivare la “fumata azzurra”.