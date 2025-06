Napoli, nome nuovo per l’attacco: 40mln e Milan beffato

Il Napoli sta lavorando con molta attenzione al futuro ed a rinforzare il reparto avanzato ed in tal senso emerge un nome nuovo. Servono per questo calciatori su cui c’è anche l’interesse del Milan 40 milioni di euro.

Come è noto, il reparto di attacco degli azzurri è uno di quelli su cui maggiormente si andrà a concentrare l’attenzione del club. Anche in maniera fisiologica. Come è risultato evidente per tutta la stagione che si è conclusa con la conquista dello Scudetto, il punto debole di questa squadra è la produzione offensiva. Con i dati che sono anche peggiorati, in maniera inevitabile, dal momento in cui è andato via Khvicha Kvaratskhelia e si è infortunato David Neres. Non è certamente un caso che il Napoli si stia muovendo proprio in questa direzione.

Perché sia adatto al gioco di Antonio Conte, serve un profilo che abbia spirito di sacrificio e che sappia dare manforte anche nel momento in cui bisogna ripiegare. Non è concepibile sacrificare questo aspetto per il tecnico azzurro. E soprattutto serva un calciatore che sappia sfruttare le giocate di Lukaku per attaccare la profondità. In tal senso, emerge un nome nuovo che può essere perfetto per il progetto del Napoli. Costa circa 40 milioni di euro e sulle sue tracce, pare, si sta muovendo anche il Milan da un po’ di tempo.

Napoli, 40 milioni per beffare il Milan: nome nuovo per l’attacco

Giovanni Manna sta sondando il mercato di tutto il mondo per individuare i profili più adatti al gioco che ha in mente. In tal senso, c’è la consapevolezza che si dovrà investire tanto per accontentare Antonio Conte e quindi non c’è margine di errore. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, però, arrivano delle notizie significative. A quanto pare, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Noni Madueke, ala fortissima del Chelsea che in Premier League non è stato particolarmente costante ma che ha dei colpi fuori dal comune.

A quanto pare Giovanni Manna avrebbe già avviato i contatti anche con il Chelsea per capire la fattibilità di questa operazione. Ma l’apertura al dialogo dei Blues, da questo punto di vista, fa ben sperare. La richiesta iniziale per Madueke è di 50 milioni di euro, ma si potrebbe scendere e non di poco nelle prossime settimane.

Potrebbero in tal senso bastare, per così dire, 40 milioni, ricordando che il calciatore è stato accostato di recente anche al Milan. Classe 2002, è un mancino che gioca prevalentemente a destra ma che, all’occorrenza, si può adattare con ottimi risultati anche sul versante mancino. In 41 presenze stagionali, ha totalizzato 11 gol e fornito 5 assist.