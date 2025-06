Napoli: è fatta, colpo da 35 mln

Attivo su più fronti, Giovanni Manna ha in pugno un altro grande talento: paga la clausola da 35 milioni di euro, ecco i dettagli.

Giornate di visite mediche per il primo colpo del Napoli Marianucci, che quest’oggi si è recato a Villa Stuart a Roma per svolgere i test medici. Intanto, ci sono risvolti positivi anche per De Bruyne, che è sempre più vicino alla firma.

Dalla Spagna, invece, rilanciano di un nuovo accordo con il Napoli che ha messo gli occhi su un giovane calciatore che è pronto ad unirsi alla squadra di Conte per 35 milioni di euro.

Il Napoli lavora sul mercato per costruire una rosa di tutto rispetto, capace di poter affrontare nel migliore dei modi la tripla competizione, campionato, Coppa Italia e Champions League.

Calciomercato Napoli: chi prendono per 35 milioni?

Importanti novità relative al prossimo acquisto del Napoli, che ha messo nel mirino il classe 2001 che ha disputato un’ottima stagione in Spagna.

Dopo aver definito l’arrivo di Marianucci e quello probabile di Kevin De Bruyne, adesso gli azzurri si sono messe sulle tracce di un altro calciatore. Dopo le voci su Musah, dato per vicino al Napoli in queste ore, arrivano delle novità anche relative al prossimo acquisto in difesa.

Si tratta di Miguel Gutierrez del Girona. L’esterno sinistro, seguito da vicino dal club azzurro, è pronto a firmare con la squadra di Conte.

A fornire ulteriori dettagli è il quotidiano spagnolo Marca.

Guitierrez Napoli: arriva la svolta

Con una clausola da 35 milioni di euro, il Napoli si avvicina sempre di più all’arrivo di Miguel Gutierrez. La squadra catalana è pronta a valutare una proposta della società di Aurelio De Laurentiis che ha messo sul piatto tanti soldi per ingaggiare il calciatore.

Resta l’incognita riguardo il Real Madrid, che detiene il 50% della futura rivendita del terzino sinistro, cresciuto nel settore giovanile del club madrileno. Infatti, non è da escludere un inserimento da parte dei Blancos, che possono frenare l’arrivo a Napoli di Guitierrez che comunque resta molto vicino agli azzurri.

Dalla Spagna confermano le voci di una cessione da parte del Girona che è pronta a vendere il giocatore che può essere il prossimo titolare del Napoli nella prossima stagione. Difensore moderno, ha le carte in regola per fare la differenza anche in Serie A. Adesso non resta che attendere l’evolversi della situazione, con la svolta attesa entro fine giugno.