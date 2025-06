Napoli, innesto per Conte dal Como: l’agente esce allo scoperto

Il Napoli ha messo gli occhi in casa Como stando alle ultime notizie che arrivano da questo punto di vista ed in tal senso l’agente del calciatore esce allo scoperto per fare chiarezza su questa situazione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Giovanni Manna si sta muovendo con tanto impegno e lucidità in sede di calciomercato, puntando diversi profili e lavorando su più tavoli, come si suole dire. D’altronde, se è vero come è vero che arriveranno otto innesti, allora è necessario muoversi per tempo. Soprattutto perché Antonio Conte non vuole neanche valutare la possibilità di ripetere quanto accaduto l’anno scorso. Con la squadra che ha iniziato la stagione con gli uomini contati praticamente in ogni zona di campo prima dei provvidenziali arrivi di McTominay, Lukaku e di Billy Gilmour.

In tal senso, una delle società maggiormente da tenere sotto osservazione per i tanti talenti che ha a disposizione è sicuramente il Como, che sta investendo tantissimo e che sta lavorando con grande sapienza. In tal senso, pare che il Napoli abbia messo nel mirino un talento del Como. Adesso c’è da registrare un interesse concreto da questo punto di vista, dal momento che l’agente del calciatore è uscito allo scoperto ed ha spiegato come stanno realmente le cose. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Napoli, rinforzo dal Como per Conte? Ecco le parole del suo agente

Sono tanti i talenti che hanno lavorato in maniera egregia sotto Cesc Fabregas, da Nico Paz fino ad arrivare ad Assane Diao, senza ovviamente dimenticare Lucas Da Cunha. Proprio di quest’ultimo si è parlato in questi giorni in casa Napoli, dal momento che si tratta di un calciatore radicalmente cambiato quest’anno. Passato dall’essere un buon esterno al diventare un regista di straordinario rendimento. In tal senso, proprio Frederic Guerra, l’agente di Da Cunha, in una intervista concessa a Stile Tv ha parlato dell’interessamento degli azzurri.

Stando a quanto da lui raccontato, non c’è stato nessun contatto con il Napoli, con il suo procuratore che, di conseguenza, ci ha tenuto a smentire ogni indiscrezione relativa a cifre e prezzi di questo affare. Soprattutto dopo il recente rinnovo, infatti, è difficile immaginare che il Como lo lasci partire dal momento che rappresenta un profilo centrale nel progetto di Cesc Fabregas.

Detto ciò, ci ha tenuto a ribadire che in caso di un concreto interesse del Napoli per Da Cunha, rappresenterebbe un importante attestato di stima per lui e starebbero, ovviamente, ad ascoltare la proposta degli azzurri. Insomma, al momento non c’è nulla, ma in futuro la porta non è chiusa.