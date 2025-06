Napoli, nome nuovo dal Milan: arriva l’americano

Il Napoli sta lavorando ad un nome nuovo che arriva direttamente dal Milan e che può essere un innesto perfetto per Antonio Conte. L’americano è il profilo su cui gli azzurri si starebbero muovendo con interesse.

Gli azzurri sono molto operativi in sede di calciomercato, nella assoluta consapevolezza del fatto che questa squadra necessita di rinforzi ma ha tutto per aprire un ciclo. Ancor di più se si tiene in considerazione la presenza di Antonio Conte in panchina, uno che ha dimostrato di essere un “serial winner“, come lui stesso adora definirsi. E come dargli torto, verrebbe da dire. Ovviamente una delle garanzie che ha chiesto per restare al Milan è quella di rinforzare questa squadra e non a caso si stanno seguendo grandi nomi.

Sembrava fatta anche per Jonathan David oltre che per Kevin De Bruyne, ma a quanto pare per indicazioni di Antonio Conte il Napoli ha deciso di virare altrove. Adesso, però, emerge un nome nuovo che può arrivare direttamente dal Milan e che lo stesso allenatore considera perfetto per la sua idea di gioco. Si tratta di una nuova pista che sta diventando molto calda e che potrebbe regalarci delle sorprese e delle novità già nei prossimi giorni. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nome nuovo dal Milan: è una richiesta di Antonio Conte

La linea mediana e l’attacco sono due dei reparti sui quali maggiormente si sta concentrando Antonio Conte e tutto lo staff mercato del Napoli ed il motivo è presto spiegato. I titolari sono anche di alto profilo, ma mancano delle valide alternative. Adesso emerge una nuova pista. Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, sul proprio account X, a quanto pare il Napoli ha avviato le trattative con il Milan per Yunus Musah. Un calciatore che ha trovato poco spazio in rossonero ma che piace ad Antonio Conte.

Americano classe 2002, è un profilo prezioso dal momento che può agire sia da mezzala che da esterno. A volte è stato adattato anche da quarto di difesa o da quinto di centrocampo, sia a destra che a sinistra, proprio per la sua grande capacità di corsa. Antonio Conte lo apprezza ed a quanto si legge il Napoli non dovrebbe avere difficoltà a trovare la quadra con il calciatore.

Discorso diverso per quanto riguarda i dialoghi con il Milan, anche se Musah non è un pilastro di questa squadra, anche se ha totalizzato comunque 40 presenze in stagione. Due anni fa i rossoneri lo pagarono 22 milioni circa dal Valencia ed il suo valore è rimasto inalterato.