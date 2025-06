Napoli, Anguissa verso l’addio: l’erede arriva dalla Premier

Il Napoli si sta preparando ad una estate a dir poco movimentata ed in tal senso al centro di tante voci c’è Zambo Anguissa. Il camerunese vorrebbe andar via e Giovanni Manna può pescare in Premier League per quello che può essere il suo erede.

Sono le ore di Kevin De Bruyne queste. Domani quello che sta per diventare il secondo rinforzo di questa campagna estiva dei partenopei sosterrà le visite mediche che lo renderanno un nuovo centrocampista agli ordini di Antonio Conte. L’entusiasmo, in maniera del tutto inevitabile dal momento che si tratta di uno dei più grandi centrocampisti al mondo, è alle stelle nella piazza, ma il calciomercato ed i colpi non si possono di certo fermare. Soprattutto perché gli impegni che aspettano il Napoli sono davvero tanti nella prossima stagione.

Uno dei temi più caldi, ancor di più se si considera la centralità nel progetto tecnico e tattico di Antonio Conte, riguarda sicuramente il futuro di Anguissa. Come è noto, infatti, il camerunese vorrebbe cambiare aria dopo quattro anni, conditi da due Scudetti, ed in tal senso sarà fondamentale per Antonio Conte avere a disposizione un calciatore capace di abbinare in questo modo tecnica e forza fisica. E capacità di recupero del pallone. In tal senso, Giovanni Manna ha messo gli occhi su un talento di Premier League che può essere molto interessante.

Napoli, altro nome dalla Premier League per il centrocampo: le ultime

In Premier League il Napoli di Antonio Conte ha pescato sempre molto bene, assicurandosi le prestazioni di calciatori poi decisivi per lo Scudetto. Da Scott McTominay fino ad arrivare a Romelu Lukaku, passando per Billy Gilmour. Adesso, stando a quanto raccontato da Volodymyr Zverov, giornalista ucraino, arrivano delle notizie importanti e significative. A quanto pare, infatti, il Napoli ha messo gli occhi su Yehor Yarmoliuk, centrocampista centrale ucraino attualmente in forza al Brentford.

A quanto si legge, Giovanni Manna avrebbe già formulato una prima proposta, respinta però al mittente dal Brentford che chiede di più per il suo centrocampista centrale. Classe 2004, per il club inglese si tratta di un calciatore che è destinato ad essere titolare già nella prossima stagione. Proprio per questo motivo, per lasciarlo partire, detto in soldoni, gli inglesi si aspettano di monetizzare maggiormente, soprattutto perché ritengono che il valore di mercato di Yarmoliuk possa crescere in maniera esponenziale.