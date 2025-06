Napoli, attacco in diretta a De Laurentiis: “Illude i tifosi”

Nel corso della trasmissione è stato sferrato un attacco frontale e diretto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno dei partenopei è stato accusato di prendere in giro i tifosi quando esce allo scoperto con le sue dichiarazioni sempre molto faziose. La realtà dei fatti sta però al momento dando ragione a De Laurentiis, le cui strategie e mosse non vengono comunque apprezzate da tutti, come confermato anche nel corso della trasmissione.

Solo il campo potrà alla fine dire chi avrà ragione, e dopo due scudetti in tre anni la sensazione è che in questo confronto il presidente del Napoli parti leggermente in vantaggio.

Attacco fronte a De Laurentiis: “Illude i tifosi”

Dopo due scudetto in tre anni c’è ancora chi ha da ridire su Aurelio De Laurentiis. Come tutti nel corso delle stagioni il presidente del Napoli ha commesso i suoi errori, salvo poi rendersene conto e porvi rimedio, proprio come successo nella passata stagione.

Dopo un decimo posto ADL ha deciso di affidare il suo Napoli al miglior allenatore che si potesse prendere, Antonio Conte, dimostrando anche una potenza economica importante. Risultato? Scudetto al primo anno. Convinto il salentino a restare, il numero uno dei partenopei punta adesso a rendere la sua squadra una delle migliori d’Europa, come conferma il colpo Kevin De Bruyne e gli altri 6 in programma in questo calciomercato.

Eppure questo non sembrerebbe bastare, anche perché nel corso della sua trasmissione il collega Raffaele Auriemma si è ancora una volta schierato contro De Laurentiis accusandolo di illudere la gente, o meglio, i propri tifosi quando lascia trapelare tutte quelle notizie inerenti ai movimenti del Napoli, col rischio di creare aspettative che molto spesso, in passato, non sono mai state rispettate per un motivo o per un altro.

De Laurentiis ancora criticato

In una discussione con uno dei suoi ospiti in studio, Raffaele Auriemma ha alzato la voce dicendo: “O il presidente tace o dice le cose come stanno“, riferendosi ovviamente al tema calciomercato. Argomento principale le ultime dichiarazioni dello stesso De Laurentiis, che nella sua ultima conferenza stampa ha sparato un numero importanti di innesti per andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte.

Secondo il collega dietro il rilancio del Napoli non c’è la mano del suo presidente, bensì quella dell’allenatore salentino, che con la sua esperienza è riuscito a far quadrare tutto portando a casa un risultato impensabile. Se fosse stato per De Laurentiis le cose sarebbero potute andare molto diversamente, ed il decimo posto della passata stagione ne è la conferma più lampante. Chissà che però non sia cambiato il modo di agire e pensare da parte del presidente partenopeo, anche perché ad oggi i risultati parlano chiaro.