Napoli, nome nuovo per l’attacco: 40mln per l’erede di Kvara

Il Napoli sta lavorando in maniera importante in prospettiva futura ed in tal senso l’attacco è un reparto sul quale si sta concentrando molto specifica. Emerge un nome nuovo del valore pari a 40 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In casa azzurra desta grande entusiasmo l’ormai imminente arrivo di Kevin De Bruyne. Si tratta di un profilo che può cambiare in maniera radicale la storia recente di questo club dal momento che sposta gli equilibri come pochi calciatori al mondo. In tal senso, però, il tema centrale riguarda il reparto avanzato visto che serve un altro innesto di alto profilo e di grido, come si suole dire in questi casi. Ovviamente, però, bisogna valutare con attenzione l’innesto visto che si dovrà spendere una cifra davvero importante da questo punto di vista.

Il primo nome in lista è quello di Dan Ndoye, ma lì bisogna fare i conti da un lato con l’interesse anche della Juventus, e dall’altro con il Bologna che è da sempre una bottega cara, come si suole dire in questi casi. In tal senso, a quanto pare il Napoli però sta valutando le alternative e da questo punto di vista emerge un nome che può essere davvero perfetto per il progetto tecnico e tattico di Antonio Conte. E che può essere un più che degno erede di Kvaratskhelia, che non è stato ancora sostituito.

Napoli, 40 milioni per il sostituto di Kvara: le ultime sul nome nuovo

Antonio Conte ha ribadito una volta di più in sede di conferma che vuole continuare a vincere e per farlo serviranno tanti innesti. Si è vociferato di un accordo tra le parti per mettere in rosa 8 nuovi calciatori. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, in tal senso, emerge un nome nuovo per l’ala sinistra del Napoli. Si tratta dell’ex Sampdoria, ora al Brentford, vale a dire Mikkel Damsgaard, che anche in Premier League ha confermato quanto di buono fatto da ragazzo a Genova.

Trequartista ed ala sinistra, in stagione è stato decisivo per le sorti del Brentford. In 38 partite giocate in Premier League, infatti, se è vero come è vero che ha segnato solo 2 gol, c’è da sottolineare che ha fornito ben 11 assist. Il Napoli sta seguendo con interesse il profilo in questione, cercando di capire se ci sono i margini per imbastire una trattativa. Damsgaard ha un valore di mercato da 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra alla portata degli azzurri, che metterebbe nelle mani di Conte un calciatore capace di agire sia da ala che da trequartista in un 4-2-3-1.