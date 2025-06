Napoli, Osimhen al Milan: Leao nell’affare

Una pazza idea in Serie A per vedere Osimhen con la maglia del Milan. Spunta la nuova destinazione a sorpresa: ecco perché si può fare per un motivo ben preciso

Saranno giorni intensi in casa Napoli per prendere la miglior decisione circa il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis cercherà di incassare l’intera clausola da 75 milioni di euro: spunta l’intreccio decisivo con il Milan, l’affare si potrebbe fare per un motivo.

Victor Osimhen ha rifiutato nei giorni scorsi la folle proposta dell’Al-Hilal. L’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, è reduce da una stagione sensazionale in prestito al Galatasaray: spunta il nuovo affare decisivo in Serie A. Il Milan potrebbe chiudere subito per il colpo a sorpresa: ecco il motivo. La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha ricevuto garanzie importanti per il futuro. Dopo il colpo Kevin De Bruyne, arriveranno nuovi innesti di caratura internazionale per arrivare fino in fondo in Champions League.

Calciomercato Napoli, sprint per Leao al Milan: la verità

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Osimhen è stato accostato al Milan nelle ultime ore per una nuova trattativa pazza di calciomercato: ormai ci siamo per conoscere tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Victor Osimhen potrebbe continuare la sua carriera in Serie A. Prima la Juventus, poi il Milan che avrebbe in mente di chiudere l’affare per sostituire così Rafael Leao. Il talentuoso giocatore portoghese è finito nel mirino del Bayern Monaco: saranno ore frenetiche per conoscere il futuro del giocatore rossonero. Con i milioni incassati dal portoghese, il neo ds Tare potrà fiondarsi anche sull’attaccante nigeriano.

Un intreccio interessante in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Il Galatasaray è in attesa di formulare l’offerta migliore per acquistarlo a titolo definitivo, ma l’ultima parola spetterà sempre al presidente De Laurentiis. Leao non vede l’ora di volare altrove per iniziare una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Il club tedesco continua a monitorare la sua situazione, ma Allegri vorrebbe lavorare con il talento portoghese almeno per una stagione.

Un nuovo intreccio suggestivo tra Napoli e Milan per mirare in alto: gli azzurri partiranno favoriti per lo Scudetto dopo il trionfo dell’ultima stagione, ma il futuro di Osimhen è ancora tutto da decifrare. Ancora pochi giorni e si conoscerà tutta la verità.