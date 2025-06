Napoli: un altro colpo dopo De Bruyne, arriva dal Chelsea

Il Napoli sarà il club, in Serie A, che farà il calciomercato più importante dell’intero campionato.

Lo ha già dimostrato con i fatti, scegliendo sia Marianucci dall’Empoli – che per certi versi ricorda il colpo che fece il Napoli su Di Lorenzo quando il club toscano retrocesse in Serie B -, così come colpi importanti come quello di De Bruyne che è stato annunciato oggi come “affare chiuso” da parte del Napoli. Ecco che però ne arriverebbe un altro, sempre dalla Premier League.

Dal Chelsea al Napoli, dopo quanto già realizzato nella doppia operazione chiusa entro questa prima parte di giugno e con ancora due mesi davanti per il calciomercato che sarà per gli azzurri. L’affare, questa volta, arriverebbe dal nuovo difensore in arrivo da Londra.

Calciomercato Napoli: colpo dal Chelsea, le cifre

Il Napoli sta piazzando un altro colpo dalla Premier League, dopo quanto già fatto con Kevin De Bruyne. Una soluzione diversa però, rispetto a quella legata al fuoriclasse belga che arriva a zero e con un contratto importante, se si considerano le cifre del suo ingaggio.

Per quanto riguarda il centrale di difesa del Chelsea, finito nel mirino di diverse big d’Europa per quanto dimostrato di buono nello scacchiere di Enzo Maresca ai Blues, ecco che il Napoli potrebbe mettere sul piatto 20-30 milioni di euro, per portarsi a casa un altro giocatore in arrivo dal campionato inglese.

Si tratta di Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea che convince per l’identikit che ha tracciato Manna sul difensore da prendere per Antonio Conte, tanto da vederlo come soluzione per il prossimo anno. Soprattutto se poi il Napoli dovesse procedere verso la cessione del proprio difensore.

Mercato Napoli: il nuovo difensore arriva se parte Rrahmani

La verità, che svelano da La Gazzetta dello Sport, è che il Napoli vuole assicurarsi un nuovo centrale di difesa sia per il presente che per il futuro. Dopo aver chiuso per Marianucci, non è finito infatti il mercato dei difensori. Specie se Rrahmani dovesse accettare le proposte che stanno arrivando dall’Arabia Saudita.

Il Napoli è per questo che sta valutando le diverse opzioni e una tra queste è proprio quella dal Chelsea. Il centrale dei Blues, a poco a poco si è insediato tra i titolari intoccabili di Enzo Maresca. Dopo aver vissuto al Crystal Palace la sua esperienza lontano dal Chelsea, è tornato diventando simbolo della formazione londinese che, di fronte ad un’importante offerta come quella che presenterebbe il Napoli e soprattutto per l’appeal che ha adesso la formazione allenata da Antonio Conte, in ottica internazionale, potrebbe vedere Trevoh Chalobah in Serie A e in maglia azzurra.