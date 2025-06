Lobotka al Barcellona: il sostituto al Napoli per 40 milioni

Il Barcellona fa sul serio ed è per questo che punta forte su Stanislav Lobotka, centrocampista che dirà addio per le cifre che il Napoli chiede.

Potrebbe sentirsi arrivato a fine ciclo il centrocampista che, così come Anguissa, non sarà trattenuto di fronte a quelle che sono le sue volontà. Ipotetiche volontà di addio che saranno eventualmente accontentate, con Il Mattino che ha svelato la destinazione appunto al Barcellona, in uno dei club che in verità lo stesso mediano slovacco ha sempre sognato.

Dai tempi del Celta Vigo, quando il Napoli lo prelevò nell’ormai lontano – e per fortuna – periodo pandemico. A quel punto però, con Lobotka lontano dal Napoli e al Barcellona, Antonio Conte non resterà a mani vuote. A completare il centrocampo con Scott McTominay e l’appena arrivato Kevin De Bruyne sarà uno dei gioielli italiani in Serie A, pronto al grande salto dopo il periodo di alti e bassi vissuti di recente, tra club e Nazionale.

Calciomercato Napoli, Lobotka al Barcellona: le cifre della cessione

Stando a quelle che sono le notizie riportate dalla stessa fonte, il Napoli potrebbe vendere Stanislav Lobotka per una cifra vicino ai 40 milioni di euro.

Con la stessa cifra incassata, il percorso di rivoluzione che si vivrebbe al Napoli prevederebbe, a quel punto, non più soltanto l’arrivo di Musah che, ad oggi, risulterebbe essere il sostituto di Philip Billing che non sarà riscattato dagli azzurri. Ad arrivare in azzurro, al posto di Lobotka, potrebbe essere uno dei talenti della Serie A e della Nazionale.

In ogni caso, per Lobotka sarà affare da 40 milioni per chi vorrà prenderlo. Il Barcellona è avvisato, il Napoli non calerà le proprie pretese. Perché poi, con le cifre della sua cessione, dovrà piazzare l’operazione che porta a Davide Frattesi, centrocampista sul quale Giovanni Manna non avrebbe mai mollato la presa.

Frattesi al posto di Lobotka: ma c’è una doppia alternativa

Dovesse andar via Lobtoka, dunque, il sostituto al Napoli potrebbe vedersi concretamente nel nome di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, con o senza Inzaghi, direbbe addio ai nerazzurri e lo farà per una cifra piuttosto simile a quella della cessione del 68 partenopeo.

In alternativa e forse poco meno di tali cifre, c’è anche la doppia soluzione sempre dalla Nazionale. Una è quella legata a Samuele Ricci, che cerca il grande salto per viversi una stagione in un top club, prima del Mondiale 2026 – nella speranza di vederci l’Italia – e l’altra è quella legata a Rovella, che pure piace all’Inter. Dal canto proprio, il Napoli, è certo che non si farà trovare impreparato. De Bruyne preso il 12 giugno ne è la prova.