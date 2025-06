Napoli: ancora un colpo, Conte lo prende in Svizzera

Novità importante per quanto riguarda i partenopei. Il tecnico leccese potrebbe andare a prendere il giocatore in terra elvetica

Il Napoli sembra essere pronto a chiudere una operazione di prospettiva per quanto riguarda la difesa. Secondo le informazioni di Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, i partenopei sarebbero davvero vicini a definire un nuovo acquisto. Il giocatore è conosciuto molto bene da Manna avendolo avuto alla Juventus e lo vorrebbe riportare ancora una volta sotto la sua guida.

Attualmente è in forza al Lugano e la trattativa è assolutamente ben messa. La speranza è che si possa definire in tempi brevi questa operazione di calciomercato e poi toccherà direttamente a Conte decidere se magari darlo in prestito o lasciarlo al Napoli. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna certezza. Ma il fatto che Manna lo conosce bene è già un vantaggio sicuramente importante e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la trattativa.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per la difesa

Il Napoli vuole completare il reparto difensivo con un giocatore esperto e non è da escludere che si decida di puntare anche su un profilo sicuramente giovane e di prospettiva che Manna conosce molto bene. Per adesso è una semplice ipotesi tutta da verificare e per questo motivo bisognerà capire come si evolverà la situazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe sulle tracce di Hajdari del Lugano. Il difensore classe 2003 è una vecchia conoscenza di Manna avendolo avuto alla Juventus e l’esperienza in Svizzera lo avrebbe fatto migliorare e diventare un centrale di affidamento. L’idea dei partenopei potrebbe essere quella di acquistarlo nel prossimo calciomercato per valutarlo in ritiro e poi decidere se tenerlo o magari cederlo in prestito.

La trattativa, secondo De Maggio, sarebbe già ben messa. L’ipotesi di una chiusura immediata è da tenere in considerazione e Hajdari potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato del Napoli. Naturalmente per adesso si è nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Mercato Napoli: Hajdari nel mirino di Manna

Hajdari in questo momento rappresenta una soluzione di calciomercato low cost e interessante per il Napoli anche se bisognerà capire meglio come si evolverà la situazione.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se i partenopei andranno davvero a prendere Hajdari.