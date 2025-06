Calciomercato: il portiere al posto di Meret arriva dalla Serie B

Mancano ormai poche settimane al 30 giugno 2025, data di scadenza del contratto di Alex Meret.

Il portiere del Napoli e della Nazionale, doppiamente “scudettato” per quanto fatto da titolare sia nel 2023 che nella stagione 2025 che si è appena conclusa, nonostante le voci sul suo rinnovo, non è certo della sua permanenza al Napoli. E lo stesso club azzurro può guardarsi intorno.

Consigliato da un ex campione del Mondo, così come successe con Zaccardo che ha suggerito Kvaratskhelia al Napoli per le sue conoscenze nel calcio georgiano, è Marco Amelia ad aver fatto un nome importante per la porta del Napoli. Un grande salto per un giovane portiere pronto a palcoscenici importanti come quello del Diego Armando Maradona e in Champions League, per i campioni d’Italia, che potrebbe compiere il portiere dalla Serie B al Napoli.

Calciomercato Napoli: il nuovo portiere al posto di Meret

A suggerire al Napoli di prendere il nuovo portiere è l’allenatore del Sondrio, nonché ex campione del Mondo nel 2006 con l’Italia che, nel corso della sua intervista, ha pure parlato di quello che era il suo ex compagno di squadra proprio in quell’Italia che fu nella spedizione eroica in Germania.

A prendere voce è Marco Amelia che, nella sua intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha preso voce sulle vicende azzurre e che riguardano anche Rino Gattuso per il suo ruolo da CT con l’Italia.

Suggerendo un nuovo portiere per il Napoli, Amelia ne è certo: “Io prenderei Desplanches dal Palermo. Per me è perfetto come dodicesimo uomo al Napoli, con la possibilità di vederlo in un ruolo importante anche per il futuro. Parliamo di un portiere giovanissimo, ma già forte. Scegliere un portiere da affiancare a Meret, in questo momento, non è facile. Io punterei sulla scuola italiana, i nostri portiere sono i più forti. Consideriamo che per quanto siamo bravi in Italia con i portieri, anche quando vengono da fuori, gli stranieri, in Italia migliorano”.

Le cifre e le valutazioni sul portiere in ottica Napoli

Sebastiano Desplanches è la nuova idea per la porta del Napoli. Il classe 2003 è di proprietà del Palermo, dopo aver vissuto un’intera vita giovanile nella scuola del Milan, che lo ha formato come portiere.

Uno dei portieri più interessanti tra i giovani potrebbe seguire le orme proprio di Alex Meret, che arrivò in azzurro da giovanissimo ormai più di cinque anni fa quando, sotto gestione Ancelotti, arrivò dopo l’annata vissuta alla SPAL in Serie A da portiere titolare. Se volesse prenderlo dal Palermo, il Napoli dovrà in ogni caso mettere sul tavolo una cifra intorno ai 5-10 milioni di euro.