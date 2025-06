Mercato Napoli, affondo in casa Atalanta: rinforzo da 60 milioni

Mercato Napoli, gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo in casa Atalanta e da questo punto di vista si tratta di un profilo da 60 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Giovanni Manna sta sondando vari profili, in cerca dei rinforzi giusti da mettere nelle mani di Antonio Conte. Da questo punto di vista, in maniera del tutto inevitabile, l’attenzione è alle stelle soprattutto tenendo conto degli ottimi innesti fatti fin qui. Ad attirare l’attenzione, su tutti, c’è il colpo Kevin De Bruyne, ma attenzione anche alle prospettive di Marianucci ed al profilo di Musah. Per il quale si stanno muovendo dei passi importanti. Chiaramente, però, non ci si può fermare qui, soprattutto considerando che l’anno prossimo ci saranno più impegni da onorare.

In tal senso, una attenzione del tutto inevitabile la si deve prestare in casa Atalanta. Si è chiusa una era da quelle parti, con Ivan Juric che ha preso, non senza sorprendere tutti, il posto di Gian Piero Gasperini. A quanto pare, infatti, il Napoli in sede di mercato è tornato a guardare con interesse proprio alla Dea, per un affare da 60 milioni di euro che può essere a dir poco prezioso per la squadra di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Mercato Napoli, 60 milioni per il colpo dall’Atalanta: i dettagli

L’Atalanta ha lavorato benissimo in questi anni. Sicuramente in termini di innesti consegnati a Gian Piero Gasperini, ma anche con ricchissime cessioni. In tal senso, stavolta pare ci vogliano provare anche gli azzurri a pescare il jolly dalla Dea. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, il Napoli ha tentato un approccio per Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa Serie A ed anche, come è noto, centravanti titolare della nostra Nazionale.

A quanto pare, però, tutto si è fermato prima del tempo proprio a causa della richiesta dell’Atalanta, che valuta il proprio bomber ben 60 milioni di euro. Una cifra troppo alta per le casse del Napoli, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che si tratterebbe di un calciatore che dovrebbe poi giocarsi una maglia da titolare con Romelu Lukaku, autentico pupillo e centro del gioco di Antonio Conte.

Giovanni Manna, per il momento, ha preso tempo e sta valutando altre soluzioni, ma chissà che con il passare delle settimane le cose non possano cambiare e si possano aprire degli spiragli. Come è noto, il mercato sa essere molto spesso imprevedibile.