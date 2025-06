Napoli, colpo per il 5 scudetto: arriva dalla diretta concorrente

Il Napoli non vuole più fermarsi, continua il lavoro della società azzurra che vuole provare a chiudere grandi acquisti in vista della prossima stagione.

Dopo aver già trovato l’intesa definitiva e annunciato i colpi De Bruyne e Marianucci, adesso il club azzurro guarda avanti e nelle ultime ore sono usciti diversi nomi caldissimi che starebbe trattando il Napoli che è forse la squadra più attiva sul mercato in entrata. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta facendo un grande lavoro e sta provando a fare di tutto per chiudere dei nuovi colpi nell’immediato.

Diversi i giocatori che piacciono al Napoli sia all’estero che in Italia stesso, perché in Serie A ci sono alcuni profili che possono tornare utili al club azzurro con Antonio Conte che si aspetta il miglior lavoro dalla sua società e squadra mercato.

Occhio a quello che può essere un grandissimo acquisto del Napoli che punta a rinforzarsi in ogni reparto e adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la scelta che sembra essere stata presa nei confronti di un giocatore che può firmare già nelle prossime settimane. Un calciatore che arriverebbe da una delle dirette concorrenti per la lotta allo scudetto di Serie A.

Calciomercato Napoli: colpo da un club italiano per lo scudetto

Ci sono conferme molto importanti che riguardano le scelte di calciomercato che ha deciso di fare il Napoli in vista della prossima stagione, perché ci sono ora delle novità in merito alle scelte definitive del club azzurro.

A dare la notizia sono gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul loro canale YouTube che danno conferma di quelle che sembrano essere le mosse del Napoli che ha intenzione di andare a migliorarsi in ogni zona del campo e ci sono conferme in merito ad una scelta nello specifico.

Perché adesso sembra essere confermata la decisione da parte del Napoli di affondare il colpo per un altro difensore centrale per migliorare il reparto viste le tante partite che sono in arrivo. C’è l’accordo del Napoli con Beukema, ma il Bologna fa muro e per questo che ora il Napoli punta ad acquistare Isak Hien dell’Atalanta.

Nella lista dei nomi apprezzati da Conte ci sarebbe proprio Hien che può firmare col Napoli con l’ok dell’Atalanta. Una mossa molto importante per gli azzurri che andrebbero a prendere un giocatore forte da una diretta concorrente per lo scudetto.