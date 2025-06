Napoli, Conte cambia ancora modulo: De Bruyne e Musah decisivi

Il Napoli sta lavorando in maniera importante in sede di calciomercato ed i movimenti sono importanti in tal senso. Possono, infatti, permettere ad Antonio Conte di cambiare modulo e di dare una nuova veste alla sua squadra.

Gli azzurri stanno realizzando degli innesti di primo piano e stanno lavorando con grande lucidità e lungimiranza in sede di calciomercato. Da questo punto di vista, infatti, si sta dando seguito a quanto promesso, con De Laurentiis che sta seguendo ogni indicazione da parte dell’allenatore. Il colpo Kevin De Bruyne da questo punto di vista ne è l’emblema. Può garantire a questa società, oltre che a questa squadra, un salto in avanti davvero impressionante. E non ci si ferma qui, dal momento che si sta lavorando per Musah con il Milan.

Si tratta di un profilo sicuramente interessante e con un potenziale davvero enorme. Il Napoli insomma punta in grande, ma con questi ultimi innesti c’è la curiosità di capire in che modo si andrà a schierare la squadra di Antonio Conte quando si presenterà ai nastri di partenza. Ed in tal senso potrebbero seriamente arrivare delle novità non di poco conto, con il tecnico che nella passata stagione ha dimostrato che capacità ha di adattarsi alle situazioni e di saper cambiare pelle. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

De Bruyne e Musah fanno cambiare pelle al Napoli: le scelte di Conte

A fare il punto dal punto di vista tattico sulla situazione in casa Napoli è il portale FantaMaster, che spiega come Kevin De Bruyne e Yunus Musah possono rivelarsi delle armi importanti, sicuramente dal punto di vista tecnico ma anche tattico. A quanto pare, infatti, Antonio Conte potrebbe virare in maniera definitiva sul 3-5-2, con Kevin De Bruyne che in questo caso andrebbe ad agire nel ruolo di mezzala a completare una linea mediana con Scott McTominay e Stanislav Lobotka, visto il possibile addio di Anguissa.

Musah, in questo scenario, andrebbe ad essere una soluzione estremamente importante, dal momento che potrebbe essere il primo rincalzo sicuramente per gli interni di centrocampo, ma anche sulle fasce a centrocampo. Si spiegherebbe in questo modo anche la decisione di puntare su Miguel Gutierrez. Con Olivera che ha dato ottime risposte da difensore centrale, Spinazzola e lo spagnolo si potrebbero giocare una maglia da titolare a sinistra.

Ovviamente, però, l’arrivo di un’ala sinistra potrebbe cambiare tutto, con una conferma del 4-3-3. De Bruyne e McTominay ancora interni di centrocampo e musah da spendere solo come alternativa ad uno dei due.