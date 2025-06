Napoli, rinforzo da 45mln dall’Atalanta: lo scambio è la chiave

Il Napoli si sta guardando attorno ed in tal senso emerge un nuovo profilo che può arrivare per rappresentare un po’ un pupillo di Antonio Conte. La svolta per questa operazione comunque molto complessa può essere rappresentato dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, Giovanni Manna è letteralmente scatenato in sede di calciomercato. Ha già definito gli arrivi di Luca Marianucci prima e di Kevin De Bruyne poi, ma nel frattempo sta portando avanti con buoni risultati, fino a questo momento, anche la trattativa con il Milan per Yunus Musah. In tal senso, però, non ci si può fermare a questo, dal momento che servono dei rinforzi di alto profilo, ancor di più se si tiene in considerazione il fatto che la squadra dovrà essere performante sicuramente in Serie A, ma anche in UEFA Champions League.

Sono tanti i profili sui quali il Napoli si sta lavorando in maniera importante, anche solo con sondaggi esplorativi. Da questo punto di vista, ovviamente, bisogna sempre tenere in considerazione da un lato le esigenze tecniche di Antonio Conte, dall’altro quelle economiche della società. In tal senso, si sta guardando con interesse in casa Atalanta, ed in tal senso lo scambio può essere decisivo per sbloccare questo affare che sarebbe a dir poco prezioso per il futuro del Napoli. Ecco quali sono gli aggiornamenti che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, scambio con l’Atalanta per il pupillo di Conte? Le ultime

L’Atalanta è alle prese con un cambio epocale, dal momento che si è deciso di puntare su Ivan Juric per il dopo Gasperini. Una scelta forte, di cui bisognerà studiare e vedere gli effetti. In tal senso, stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto in una intervista a Radio Punto Zero, il Napoli non ha smesso di seguire con interesse il profilo di Giorgio Scalvini, fortissimo difensore dell’Atalanta che è stato frenato da alcuni infortuni ma che rappresenta un calciatore di assoluto valore.

L’Atalanta, però, per lui chiede ben 45 milioni di euro e si tratta di una richiesta molto alta anche per gli azzurri. Proprio per questo motivo Giovanni Manna starebbe valutando la possibilità di inserire in questo affare il cartellino di Alessandro Zanoli, che gode della stima del tecnico Ivan Juric, che lo avrebbe voluto già ai tempi del Torino. E, tenendo conto che si tratta di un prodotto del vivaio, può rappresentare una ottima carta anche in termini di plusvalenza da mettere a bilancio per il Napoli.