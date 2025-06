Lookman-Napoli, c’è la svolta: il club ha deciso

Il Napoli ha manifestato tutto il suo interesse nei confronti di Ademola Lookman ed ora arriva una svolta significativa in questa trattativa con l’Atalanta. Il club, infatti, ha deciso e si tratta di una novità non di poco conto.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei calciatori in senso assoluto più forti e decisivi di tutta la Serie A. Negli anni all’Atalanta, infatti, ha dimostrato una crescita davvero esponenziale, aggiungendo sempre nuovi colpi e nuove giocate al suo repertorio. E questo lo ha reso, nonostante di ruolo non sia un centravanti, uno dei più prolifici attaccanti di tutto il campionato. Come è noto, però, da tempo Ademola Lookman ha la netta sensazione che il suo percorso a Bergamo sia giunto al capolinea.

In stagione, tra tutte le competizioni, ha messo a segno ben 20 gol. Numeri da capogiro, che hanno spinto anche il Napoli a muoversi con vivo interesse sulle sue tracce. E’ di ieri, in tal senso, la notizia relativa al ritorno di fiamma per gli azzurri, che vogliono regalarlo a Conte a compensazione, per così dire, rispetto all’addio doloroso in inverno di Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, c’è da registrare un importante colpo di scena, dal momento che a quanto pare arriva una decisione che si approssima a quella definitiva, per così dire.

Il Napoli su Lookman: la decisione sembra essere definitiva

Il nigeriano è al momento per l’attacco senza ombra di dubbio il nome che maggiormente scalda i cuori dei tifosi, dal momento che garantirebbe un salto di qualità importante. In tal senso, a parlare della trattativa tra il Napoli ed Ademola Lookman, senza ovviamente dimenticare anche l’Atalanta, è il Corriere dello Sport oggi in edicola. A quanto pare, infatti, la Dea ha risposto in maniera secca e chiara al Napoli: servono 60 milioni per assicurarsi il cartellino del fantasista nigeriano.

Si tratta di una cifra che, come si legge sul noto quotidiano, è considerata troppo alta dal Napoli, sia per la valutazione che gli azzurri fanno di Ademola Lookman sia per il budget che è stato stanziato dal club di Aurelio De Laurentiis per il reparto avanzato. In tal senso, a quanto pare il Napoli dovrà dirottare altrove le proprie attenzioni per puntellare il reparto avanzato visto che la pista che porta al nigeriano non sembra percorribile.

Da questo punto di vista, attenzione al nome di Ndoye e di Federico Chiesa, che stanno guadagnando sempre di più terreno nelle ultime settimane e che sono nomi da tenere attentamente in considerazione.