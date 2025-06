Napoli, Conte pesca ancora da Guardiola: il centrocampista dal City

Un nuovo intreccio con il Manchester City per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa del ds Manna: l’allenatore del Napoli lo vuole a tutti i costi

Saranno mesi intensi in casa azzurra per continuare il suo percorso di crescita. Conte ha ottenuto grandi garanzie per continuare il suo percorso di crescita alla guida del Napoli: spunta un nuovo affare dal Manchester City dopo il colpo De Bruyne.

Un nuovo intreccio decisivo in casa Napoli con la nuova idea dal Manchester City. Il club partenopeo è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte che vorrebbe subito partire a mille dal ritiro di Dimaro per poi spostarsi a Castel Di Sangro. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per allestire una rosa competitiva anche in Champions League. Negli ultimi giorni i tifosi sono stati accontentati con lo sbarco di Kevin De Bruyne, ma non è finita qui.

Calciomercato Napoli, intreccio con Guardiola: l’affare dal City

Una strategia di calciomercato per allestire una rosa competitiva su più fronti. Spunta l’affare in casa Guardiola per regalare subito un nuovo innesto di qualità ad Antonio Conte.

Come svelato dal portale gonfialarete, nel mirino del Napoli c’è anche il centrocampista del Manchester City, Jack Grealish, pronto a lasciare il top club inglese guidato da Pep Guardiola. Non sarà protagonista al Mondiale per Club: il suo futuro è lontano da Manchester.

Con l’arrivo di Kevin De Bruyne potrebbe esserci una nuova operazione da urlo in casa azzurra. Conte lo vorrebbe a tutti i costi, ma sono alti i costi dell’operazione. L’alternativa numero uno è quella che porta ad Ademola Lookman per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore del Napoli. Il ds Manna cercherà così di allestire una rosa competitiva al massimo per arrivare fino in fondo anche in Champions League.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca di una nuova operazione di calciomercato. Il Napoli è al lavoro per costruire una rosa di primissima fascia in Italia e all’estero: Conte vorrebbe subito avere a disposizione i prossimi rinforzi a partire dal ritiro di luglio in Trentino. Grealish è un’altra soluzione interessante tra centrocampo ed attacco: un collante unico per mettersi di nuovo in mostra nel calcio che conta dopo gli anni d’oro al City.