Napoli, Manna anticipa il Milan: intreccio con Mazzocchi

Il ds Manna non vede l’ora di allestire una rosa di spessore internazionale. Mazzocchi è pronto a sposare un nuovo progetto in Serie A: la chiave per il nuovo colpo

Saranno giorni intensi per conoscere i prossimi colpi in casa Napoli. Il terzino azzurro, Pasquale Mazzocchi, potrebbe fare subito le valigie in estate per scegliere il miglior progetto in Serie A. Un nuovo intreccio per arrivare al difensore goleador, che è finito già nel mirino del Milan.

La dirigenza partenopea continua a sognare in grande in vista della prossima stagione. Antonio Conte ha ottenuto subito garanzie importanti sul fronte calciomercato, ma ora dopo il colpo Kevin De Bruyne l’allenatore del Napoli si aspetta un nuovo rinforzo per le corsie esterne. Pasquale Mazzocchi è la chiave per arrivare subito al nuovo innesto di qualità proveniente dalla Serie A: ecco l’intreccio possibile in Serie A.

Calciomercato Napoli, la svolta grazie a Mazzocchi: il colpo in Serie A

Il terzino napoletano è voglioso di giocare con maggiore continuità: Mazzocchi non rientrebbe nei piani futuri del Napoli, ma Conte potrebbe pensare ad un nuovo affare per rinforzare le corsie esterne.

Come svelato nelle ultime ore dagli operatori di mercato, Pasquale Mazzocchi è pronto a dire addio al Napoli dopo il trionfo dello Scudetto. Per la fascia destra il ds Manna vorrebbe chiudere subito per il colpo dal Siviglia di Juanlu Sanchez. Il presidente De Laurentiis vorrebbe incassare circa 4-5 milioni di euro per la cessione del terzino originario di Barra: il Cagliari ha mostrato tanto interesse per lui.

In questo modo la dirigenza partenopea potrebbe pensare di anticipare il Milan per chiedere informazione per Nadir Zortea, difensore goleador in questa stagione arrivando a segnare ben 6 gol in Serie A. Saranno giorni intensi per conoscere la prossima destinazione di Mazzocchi: il terzino azzurro ha vissuto un sogno vincendo lo Scudetto con la maglia della squadra del cuore.

Una nuova voglia di emergere per mettersi subito a disposizione della sua nuova squadra. Conte vorrebbe rinforzare ogni reparto per continuare il percorso di crescita alla guida del Napoli. Zortea ha attirato subito tanti interessamenti in Serie A, ma anche all’estero dopo i ben 6 gol in campionato. I due calciatori sono anche molto amici, ma ora potrebbero compiere il percorso inverso. Ormai ci siamo per arrivare all’affare intrecciato tra Napoli e Cagliari.