Lobotka, che mazzata per Conte: lungo stop dopo l’infortunio

Arrivano brutte notizie per gli azzurri e Conte: diverse settimane di stop per il centrocampista slovacco, che salterà anche il big match con l’Inter

Napoli in testa alla classifica con 15 punti insieme alla Roma dopo la sesta giornata del campionato di Serie A e la seconda sosta per le nazionali.

Successo in rimonta nell’ultimo turno per i campioni d’Italia, con il Genoa al ‘Maradona’ ribaltato nella ripresa grazie al guizzo di Anguissa e alla zampata del solito Hojlund. Il danese ex Atalanta si sta dimostrando un valore aggiunto per Antonio Conte: 4 finora le reti collezionate in stagione del centravanti, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Manchester United nell’ultimo mercato estivo.

Il Napoli rialza quindi la testa dopo il ko di San Siro contro il Milan, restando in vetta prima della nuova sosta per le nazionali. Al ritorno in campo ci sarà la trasferta in casa del Torino, dove non ci sarà sicuramente l’infortunato Stanislav Lobotka.

Napoli, infortunio Lobotka: almeno un mese di stop, salta anche l’Inter

Sul conto del centrocampista slovacco non arrivano infatti buone notizie, dopo la tegola nel primo tempo della sfida con il Genoa che lo aveva costretto subito alla sostituzione con Gilmour.

Lobotka ha accusato un problema muscolare e gli esami sostenuti in nazionale hanno evidenziato uno stiramento alla coscia. Il faro di Conte rischia uno stop di almeno 4 settimane e quindi di saltare diversi impegni tra campionato e Champions League. Oltre alla gara contro il Torino alla ripresa dopo la sosta, Lobotka non ci sarà sicuramente anche nelle successive gare con PSV Eindhoven, Lecce, Como, Eintracht Francoforte e il big match del ‘Maradona’ contro l’Inter in programma il 25 ottobre. Una batosta per il Napoli e Antonio Conte, che dovranno fare a meno di un titolarissimo dello scacchiere azzurro per circa un mese.

Lobotka dopo gli accertamenti con lo staff medico della Slovacchia ha lasciato il ritiro della sua nazionale, dove sarà indisponibile per le partite della qualificazioni Mondiali contro Irlanda del Nord e Lussemburgo. Il giocatore è tornato quindi a Napoli e nel centro sportivo di Castelvolturno inizierà subito il lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio.