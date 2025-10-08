Torna in Serie A, lo vuole Conte: al Napoli a gennaio

Il calciomercato del Napoli prende già forma in vista del mese di gennaio: occhio ad un nome che conosce bene la Serie A

Non vi sono dubbi sul fatto che il Napoli di Antonio Conte abbia ripreso da dove aveva lasciato solo qualche mese fa, con lo Scudetto – il quarto della storia – cucito sul petto. Gli azzurri hanno ‘fallito’ solo un appuntamento in questo primo scorcio di stagione, con il Milan, inanellando ben 5 vittorie in campionato attestandosi al vertice della classifica al pari della Roma.

Antonio Conte vive giorni d’attesa, visti i tanti convocati dalle Nazionali che hanno di fatto smantellato temporaneamente il gruppo azzurro. Un Napoli che dopo la sosta dovrà fare i conti con il Torino. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è inevitabile pensare a come la rosa dei campioni d’Italia in carica possa subire ulteriormente cambiamenti da qui al prossimo futuro.

Già in vista di gennaio, in realtà, qualcosa sottotraccia si sta già muovendo. L’allenatore salentino durante i mesi estivi è stato accontentato in praticamente ogni reparto, con il ds Manna prontamente intervenuto su diverse criticità. In difesa le firme di Gutierrez, Marianucci e soprattutto Sam Beukema hanno portato nuove energie e alternative a Conte che, è cosa nota, punta tanto su una retroguardia solida.

A centrocampo la stella De Bruyne mentre è l’attacco ad aver subito le maggiori attenzioni. L’infortunio di Romelu Lukaku contro l’Olympiakos, nell’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato, ha decisamente complicato i piani in casa partenopea. Da qui l’acquisto di Lorenzo Lucca dall’Udinese e soprattutto quello di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

E ben venga il ritorno ‘anticipato’ del belga che sembra stia bruciando le tappe e pronto a tornare a disposizione di Conte già entro fine novembre, per ritrovare la condizione migliore in vista della Supercoppa italiana. Conte, però, ha intenzione di chiedere almeno un colpo a gennaio ed in questo caso si parla delle corse esterne, in difesa. Sulla destra c’è un profilo che in Serie A ci ha già giocato e che a sorpresa potrebbe fare ritorno in Italia prima del previsto, già nelle prime settimane del 2026.

Colpo azzurro, il Napoli pesca in Premier League l’italiano Kayode

Giovanni Di Lorenzo nelle ultime stagioni si è ritrovato, spesso e volentieri, costretto a fare gli straordinari. Infortuni e alternative evidentemente non al livello del capitano del Napoli sembrerebbero convincere Manna a guardare con attenzione ad un giovane talento che conosce molto bene la Serie A.

Secondo quanto viene riferito da ‘Transferfeed.com’, la dirigenza partenopea avrebbe messo nel mirino Michael Kayode, laterale dell’Italia Under 21 che in estate ha lasciato Firenze per approdare in Premier League: su di lui ha voluto puntare il Brentford. Oggi però il Napoli è a caccia di un laterale giovane, di talento, capace di alternare le due fasi e abbia margini di crescita importanti davanti a sé.

Kayode può rappresentare l’investimento giusto da fare: è un classe 2004 che soprattutto con la maglia della Fiorentina aveva dato prova di un talento cristallino. Il suo accordo con il Brentford ha però scadenza lunga: 30 giugno 2030 e non sarà semplice strapparlo a stagione in corso.

Con un’offerta da circa 20 milioni, però, non è da escludere che la suggestione di mercato possa presto tramutarsi in qualcosa di più, col Napoli pronto a scommettere sul 21enne che fino a questo momento anche a causa di qualche acciacco di troppo, tra Premier League ed EFL Cup, ha racimolato 9 presenze e 661′ in campo.