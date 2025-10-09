Conte perde un fedelissimo, ma il Napoli gli compra Mandragora

Le ultime sul calciomercato degli azzurri: dall’idea Mandragora all’addio di uno dei pilastri di Antonio Conte

La sosta per gli impegni delle nazionali è sempre motivo di riflessione e, tra presente e futuro, anche in casa Napoli si programmano le prossime mosse. Il pari col Milan poi la vittoria in rimonta sul Genoa ed il meritato primo posto in classifica, al pari della Roma.

Il campo sta dando le risposte giuste ad Antonio Conte, in attesa di tornare sul rettangolo verde per sfidare il Torino di Marco Baroni. Nel frattempo nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato‘, trasmessa sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘, si è analizzato il futuro della squadra azzurra, tra addii e nuovi innesti, da gennaio al prossimo mercato estivo. In studio Maurizio Russo e Emanuele Cammaroto hanno cominciato il discorso focalizzandosi sul tema dei rinnovi: di due big che vedranno scadere il contratto il 30 giugno 2026, solo uno dovrebbe rimanere sotto l’ombra del Vesuvio.

In casa Napoli Juan Jesus e Spinazzola restano in scadenza a fine stagione: il quesito a Cammaroto riguarda proprio il potenziale rinnovo dei due pilastri di Conte. Senza escludere possibili rinforzi proprio in quelle zone del campo: “Juan Jesus? Non mi aspetto il rinnovo al netto dell’ottima stagione. Spinazzola invece già tratta il rinnovo per i prossimi due anni, credo che già entro fine anno potrebbe arrivare la fumata bianca in tal senso”.

Non solo Mandragora: il Napoli compra già a gennaio

“Il Napoli farà due ragionamenti. Per quanto riguarda il mercato di gennaio mi aspetto che faccia poche cose, ma le farà. Per intenderci un esterno basso a destra, un vice Di Lorenzo. E Norton-Cuffy è più di un’idea, un ragazzo di 21 anni inglese che non occuperebbe un posto in lista e ha lo stesso entourage di De Bruyne, cosa che può consentire al Napoli di avviare la trattativa”.

Il punto sul mercato del club campione d’Italia, al netto del forte interessamento per il gioiello del Genoa, prosegue così: “Attenzione perché si rischia, però, di andare incontro a un Dorgu-bis. Se non fai in tempo, poi arriva la Premier. Mazzocchi è in uscita, già a gennaio, consentendo a Lukaku di rientrare in lista. Quella di Kobbie Mainoo non è una situazione semplice“, ha detto riguardo al centrocampista del Manchester United, fuori dai piani di Amorim e dei ‘Red Devils’.

Cammaroto rivela: “A giugno se come pare Conte rimarrà per il terzo anno a Napoli, mi aspetto un mercato differente. Quest’anno è stata fatta tabula rasa dei panchinari, nel 2026 potrebbero fare 3-4 operazioni, per salire di livello, nell’undici titolare”. Conclusione, poi, con un nome a sorpresa in mediana: “A fine stagione, soprattutto con Conte in panchina, un nome a centrocampo potrebbe essere quello di Mandragora della Fiorentina”.