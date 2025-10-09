Lukaku via a gennaio: arriva col nuovo allenatore

L’attaccante belga, alle prese con il recupero dall’infortunio, diventa un grande obiettivo invernale
Dopo la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, Romelu Lukaku si appresta a vedere la luce in fondo al tunnel. Avendo optato per la terapia conservativa, l’attaccante belga potrebbe accorciare i tempi di recupero e nelle ultime ore si parla di un potenziale rientro in gruppo a fine ottobre.
L’obiettivo dello staff medico del Napoli è di riavere Big Rom completamente riatletizzato entro la semifinale della Supercoppa italiana contro il Milan, in programma a Riyad il 18 dicembre. L’esplosione di Rasmus Hojlund e l’esuberanza di Lorenzo Lucca, suggeriscono d’altronde di non forzare troppo i tempi.
Sirene arabe per Lukaku: Conceicao vigile
Pupillo di Antonio Conte, l’ex attaccante di Inter e Roma a gennaio potrebbe tornare nel mirino del calcio arabo, già rifiutato in diverse occasioni in passato. Fresco di nomina come nuovo allenatore dell’Al-Ittihad, Sergio Conceicao ha individuato nel reperimento di una punta centrale una delle priorità di mercato.
Tra i nomi graditi al portoghese, anche se non ai primi posti della lista, appare anche quello di Lukaku. Nessuna trattativa ufficiale al momento, sia chiaro, ma un gradimento iniziale che solo una volta appurata la piena guarigione del calciatore potrà sfociare in qualcosa di concreto, fermo restando che né Conte, né lo stesso giocatore prenderanno facilmente in considerazione un addio.