C’è la fumata bianca: tripla firma in arrivo per Conte

Accordo sempre più vicino: tutto ok per il big, in arrivo anche il via libera per altre due operazioni

Fumata bianca in arrivo, Conte e De Laurentiis possono sorridere. Manca veramente poco alla firma con il Napoli.

Passi in avanti importanti per il rinnovo di Amir Rrahmani, sempre più vicino al nuovo accordo con la società campione d’Italia. Il difensore kosovaro è in scadenza nel 2027 e l’intesa per il prolungamento per un ulteriore stagione – quindi fino al giugno 2028 – sarebbe a un passo come riporta il quotidiano ‘Il Mattino’.

Presto l’agente dell’ex Verona è atteso in città per ratificare il tutto, con l’ufficialità che così arriverebbe a stretto giro di posta. Nel nuovo contratto verrebbe inserita anche un’opzione per un ulteriore anno che potrà esercitare unilateralmente il club.

Calciomercato Napoli, Rrahmani pronto a firmare il rinnovo

Un rinnovo praticamente a vita per Rrahmani, che nel 2028 avrà 34 anni. Il difensore continuerà a percepire lo stesso ingaggio, di poco superiore ai 4 milioni di euro netti.

Un trattativa tra le parti che si è risolta in maniera abbastanza e senza particolari sussulti, con il kosovaro che rimane un punto di riferimento in campo per Conte e anche un leader nello spogliatoio. Rrahmani è al momento fermo per infortunio e dovrebbe tornare disponibile alla ripresa dopo la sosta per la trasferta sul campo del Torino.

Intanto, oltre all’ex Verona, il Napoli è pronto a blindare anche Vergara e Ambrosino: discorsi in corso per il rinnovo quinquennale per i due baby azzurri.