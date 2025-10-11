C’è la fumata bianca: tripla firma in arrivo per Conte

di

Accordo sempre più vicino: tutto ok per il big, in arrivo anche il via libera per altre due operazioni

Fumata bianca in arrivo, Conte e De Laurentiis possono sorridere. Manca veramente poco alla firma con il Napoli.

Conte, c'è il rinnovo di Rrahmani
Antonio Conte (LaPresse) – Napolicalciolive.com

Passi in avanti importanti per il rinnovo di Amir Rrahmani, sempre più vicino al nuovo accordo con la società campione d’Italia. Il difensore kosovaro è in scadenza nel 2027 e l’intesa per il prolungamento per un ulteriore stagione – quindi fino al giugno 2028 – sarebbe a un passo come riporta il quotidiano ‘Il Mattino’. 

Presto l’agente dell’ex Verona è atteso in città per ratificare il tutto, con l’ufficialità che così arriverebbe a stretto giro di posta. Nel nuovo contratto verrebbe inserita anche un’opzione per un ulteriore anno che potrà esercitare unilateralmente il club.

Calciomercato Napoli, Rrahmani pronto a firmare il rinnovo

Un rinnovo praticamente a vita per Rrahmani, che nel 2028 avrà 34 anni. Il difensore continuerà a percepire lo stesso ingaggio, di poco superiore ai 4 milioni di euro netti.

Amir Rrahmani in primo piano
Amir Rrahmani (LaPresse) – Napolicalciolive.com

Un trattativa tra le parti che si è risolta in maniera abbastanza e senza particolari sussulti, con il kosovaro che rimane un punto di riferimento in campo per Conte e anche un leader nello spogliatoio. Rrahmani è al momento fermo per infortunio e dovrebbe tornare disponibile alla ripresa dopo la sosta per la trasferta sul campo del Torino.

Intanto, oltre all’ex Verona, il Napoli è pronto a blindare anche Vergara e Ambrosino: discorsi in corso per il rinnovo quinquennale per i due baby azzurri.

Gestione cookie