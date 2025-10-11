Meret-Inter, tutto confermato: “Ma c’è stato un problema”

Interesse nerazzurro nei confronti dell’estremo difensore partenopeo: arrivano conferme

Un contratto rinnovato fino al 2027 proprio alla fine della scorsa stagione dopo che le voci di mercato avevano portato Alex Meret vicino ad altre squadre.

Tra queste l’Inter, che ha pensato all’estremo difensore azzurro come possibile colpo a costo zero per il dopo Sommer. Il contratto in scadenza di Meret faceva gola a diverse squadre, come ha confermato il suo agente Federico Pastorello, ma alla fine è rimasto a Napoli. Pastorello, intervistato da ‘Sport Mediaset’, ha parlato proprio del rinnovo e della situazione attuale.

Meret e il rinnovo, parla Pastorello: “Mai avuto dubbi”

Meret infatti non ha più il ruolo di titolare inamovibile, ma questo non sembra essere un problema per il giocatore e per il suo agente.

La concorrenza di Milinkovic-Savic certamente non una situazione facile da gestire, ma di questo l’estremo difensore friulano sembrava essere a conoscenza al momento del rinnovo. “Alex è stato uno dei calciatori che ha avuto più richieste in assoluto quando si avvicinava alla scadenza, ma lui non ha mai nascosto che voleva rinnovare col Napoli. Le trattative sono state lunghe perché c’erano degli obiettivi economici e contrattuali da raggiungere, ma solo per quello – sottolinea Pastorello – Nessuna delle due parti ha mai avuto tentennamenti”.

Pastorello ha confermato anche l’interesse di diverse squadre. “Ha avuto 4-5 offerte concrete, anche dall’estero, ma lui voleva restare a Napoli. Tra l’altro ha rinnovato sapendo che sarebbe arrivato un secondo portiere di livello, Conte è stato chiaro con lui e anche con me. Milinkovic-Savic ha caratteristiche diverse da Alex e oggi il mister sta facendo un po’ di staffetta, ma nonostante questa cosa, di cui eravamo al corrente, Alex non ha mai avuto dubbi nel voler rinnovare”.