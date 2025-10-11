Napoli, primo colpo di gennaio dal Real: Xabi Alonso lo sbatte fuori

Da Madrid al Golfo, possibile operazione nei prossimi mesi: tra le fila degli iberici, diversi addii in vista e i partenopei possono approfittarne

Nonostante un ottimo mercato estivo, il Napoli guarda a ulteriori rinforzi a gennaio e per farlo osserva con attenzione quanto sta succedendo al Real Madrid. Diversi giocatori escono dai piani di Xabi Alonso, tra cui il difensore Raul Asencio.

Il giovane centrale, in questo inizio di stagione, ha visto poco il campo e quando lo ha fatto ha espresso prestazioni non all’altezza. Per questo motivo, l’allenatore lo avrebbe già inserito, come riferiscono diverse testate spagnole, sulla sua lista di uscita. Per il Napoli può essere una occasione da sfruttare.

Ci sono ottimi rapporti tra le due società, inserire un difensore in più potrebbe far comodo visto che la retroguardia è stata messa in difficoltà dagli ultimi infortuni. Si intende coprirsi le spalle relativamente a possibili nuovi problemi per Buongiorno, considerando anche che Marianucci, per ora, è ancora in fase di rodaggio. La valutazione di Asencio è ancora intorno ai 30 milioni di euro, ma si potrebbe valutare un prestito semestrale con successivo riscatto, a cifre complessive probabilmente un po’ inferiori.

Napoli, non solo il difensore: a Conte serve anche un centrocampista

Non c’è soltanto da sistemare la retroguardia, per avere una rosa ancora più competitiva nella seconda parte della stagione. Tra le piccole lacune lasciate in eredità dalla sessione estiva, il Napoli sa di dover trovare un centrocampista in più.

A gennaio, infatti, bisognerà ovviare all’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. E per questo, si stanno valutando tutte le possibili soluzioni in tal senso. E’ probabile che il Napoli proverà un nuovo giro di giostra per Kobbie Mainoo, giovane centrocampista dello United che era stato già seguito alla fine del mercato estivo, senza successo. Il giocatore comunque continua ad accumulare poco minutaggio, il rapporto con Amorim è ai minimi storici e spingerà, verosimilmente, per andare via nella sessione invernale. Dopo McTominay e Hojlund, un possibile tris.