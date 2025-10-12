Lukaku pronto a salutare il Napoli: già scelta la prossima destinazione

Con l’attuale situazione tra gli azzurri potrebbe arrivare un addio pesante ad uno dei pupilli di Conte

Il secondo anno di Romelu Lukaku al Napoli è iniziato nel modo peggiore possibile. L’amichevole pre season contro l’Olympiacos è costata carissima a Big Rom che è incappato in un bruttissimo infortunio che lo tiene ormai ai box da mesi, e che lo costringerà a guardare i compagni da fuori ancora per diverse settimane.

Un lungo stop quello di uno dei più grandi protagonisti dell’annata trionfale del quarto scudetto, che ha costretto la società a muoversi di conseguenza con l’acquisto di Rasmus Hojlund nella fase finale della sessione estiva di calciomercato. Il danese peraltro ha già conquistato Napoli e Conte con 4 reti in questa prima fase della nuova avventura, confermandosi un attaccante dall’enorme potenziale, ed in grado di crescere ancora molto.

Lukaku dal canto suo lavora per bruciare le tappe e cercare di tornare in campo quanto prima per risultare subito utile alla causa. Il rientro è ancora distante, ma il belga punta a farcela quanto prima confermando il suo attaccamento alla maglia nonostante le circostanze avverse.

In merito al prossimo futuro di Lukaku a ‘Mediaset’ ha parlato anche l’agente Federico Pastorello che si è soffermato sulla voglia di tornare: “Per chi conosce Romelu non è una sorpresa: è un ragazzo con una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è estremamente professionale. L’unica cosa che posso dire è che sta lavorando per tornare più forte di prima”.

Calciomercato Napoli, Lukaku può lasciare gli azzurri: si riaccende l’ipotesi araba

“Certi infortuni ti segnano, ma ti permettono anche di resettare dal punto di vista fisico e mentale. La preparazione lo farà tornare più forte di prima, ne sono convinto. Ha ancora più voglia di lottare per tornare a incidere”, ha ammesso Pastorello che conferma la voglia di Big Rom di essere importante al Napoli.

Il pesante infortunio e l’attuale situazione rischiano però di mischiare le carte. Gli azzurri hanno trovato un nuovo equilibrio con Hojlund, che potrebbe essere sia il presente che il futuro del Napoli. Lo spazio per Lukaku anche con un potenziale rientro, ed al netto della condizione, rischia di assottigliarsi parecchio vista l’enorme concorrenza.

Secondo quanto evidenziato da ‘FootItalia.com’ il Napoli è riuscito a trovare il successo in assenza di Lukaku e sta cercando di rafforzare la propria squadra a gennaio anche in mediana con Mainoo. Non è quindi escluso che proprio il belga, che ha costi di gestione alti, una condizione fisica incerta e una carta d’identità avanzata, possa essere sacrificato sul mercato per fare cassa.

In questo senso potrebbe esserci un’apertura alle pretendenti arabe. Lukaku stesso ha già manifestato interesse a trasferirsi in Arabia Saudita ed era vicino a firmare per l’Al Ahli e non è dunque da escludere che un accordo possa essere raggiunto nel 2026.