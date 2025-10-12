Manna prepara il doppio regalo per Conte: colpi per scudetto e Champions

Il Napoli pensa già al futuro con un possibile doppio colpo a gennaio. L’allenatore azzurro attende ulteriori rinforzi

L’ultima campagna acquisti estiva ha rinnovato l’organico del Napoli in quasi ogni zona del campo. Tanti i colpi messi a segno da Manna e soci per portare alla corte di Conte una rosa quanto più competitiva e profonda possibile.

L’allenatore salentino si ritrova ora con un roster ampio e utile a gestire l’impegno multiplo considerando anche la Champions League. La partenza di De Bruyne e soci è stata complessivamente buona con cinque vittorie e il primato condiviso in campionato, ed un successo su due in Europa.

Uno score buono ma ancora migliorabile per la truppa di Conte che sta anche fronteggiando una serie di infortuni fastidiosi. A proposito di scelte possibili di organico Manna sta già lavorando alla prossima sessione invernale di calciomercato con l’intento di regalare al tecnico qualche altro tassello di livello.

Calciomercato Napoli, Manna prepara il doppio colpo: da Mainoo a Juanlu

Sono due i ruoli in particolare su cui il Napoli è intenzionato a lavorare. Secondo quanto evidenziato dal le ‘Cronache di Napoli’, nel mirino degli azzurri ci sarebbe un mediano e un laterale di difesa.

Per il centrocampo, considerando anche Anguissa in Coppa d’Africa ad inizio anno nuovo, il preferito è Kobbie Mainoo del Manchester United, che darebbe muscoli e dinamismo al reparto di Conte.

Come esterno invece non è tramontata la vecchia pista Juanlu, anche se alle spalle prende quota anche l’idea Norton-Cuffy del Genoa per dare il giusto respiro a Giovanni Di Lorenzo sulla destra.