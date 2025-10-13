Colpo doppio dalla Fiorentina: sprint Napoli per gennaio

di

I campioni d’Italia ripartono sul mercato, in Toscana due giocatori che possono fare al caso della compagine partenopea:

Un grande mercato estivo, pieno di rinforzi, per il Napoli, ma non è finita. Gli azzurri sanno di dover essere molto attivi anche nella sessione di gennaio. E i partenopei possono mettere nel mirino due colpi dalla Fiorentina: Dodò e Mandragora cambierebbero il volto della compagine di Conte.

Giocatori della Fiorentina
Colpo doppio dalla Fiorentina: sprint Napoli per gennaio – Napolicalciolive.com (fonte: © LaPresse)

Piccole lacune lasciate in eredità dalla sessione estiva, quella di un terzino destro e di un centrocampista ulteriore, che potrebbero essere colmate in questo modo. Il brasiliano è da tempo nei radar, per il centrocampista l’idea di un ritorno ‘a casa’ è altrettanto dibattuta e prende quota. Ipotizzabile, per il cartellino di entrambi, una spesa complessiva di 40 milioni di euro, anche se specialmente nel primo caso non sarà facile convincere i viola, considerando anche il numero delle pretendenti per il giocatore.

Napoli, terzino destro e centrocampista necessari: le altre opzioni

Ovviamente, Manna sta valutando tutte le possibili alternative per le slot descritte. Ci sono nomi di cui si era già parlato in estate che stanno tornando d’attualità.

Kobbie Mainoo
Napoli, terzino destro e centrocampista necessari: le altre opzioni – Napolicalciolive.com (fonte: © LaPresse)

A centrocampo, tra i preferiti rimane Kobbie Mainoo, giocatore del Manchester United che continua a trovare poco minutaggio e soddisfazione. Sulla fascia, Norton-Cuffy ha stregato tutti dopo il recente confronto diretto col Genoa. Ma restano candidati credibili anche Arnau Martinez e Juanlu Sanchez, già seguiti alcune settimane fa.

Gestione cookie