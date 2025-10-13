Colpo doppio dalla Fiorentina: sprint Napoli per gennaio

I campioni d’Italia ripartono sul mercato, in Toscana due giocatori che possono fare al caso della compagine partenopea:

Un grande mercato estivo, pieno di rinforzi, per il Napoli, ma non è finita. Gli azzurri sanno di dover essere molto attivi anche nella sessione di gennaio. E i partenopei possono mettere nel mirino due colpi dalla Fiorentina: Dodò e Mandragora cambierebbero il volto della compagine di Conte.

Piccole lacune lasciate in eredità dalla sessione estiva, quella di un terzino destro e di un centrocampista ulteriore, che potrebbero essere colmate in questo modo. Il brasiliano è da tempo nei radar, per il centrocampista l’idea di un ritorno ‘a casa’ è altrettanto dibattuta e prende quota. Ipotizzabile, per il cartellino di entrambi, una spesa complessiva di 40 milioni di euro, anche se specialmente nel primo caso non sarà facile convincere i viola, considerando anche il numero delle pretendenti per il giocatore.

Napoli, terzino destro e centrocampista necessari: le altre opzioni

Ovviamente, Manna sta valutando tutte le possibili alternative per le slot descritte. Ci sono nomi di cui si era già parlato in estate che stanno tornando d’attualità.

A centrocampo, tra i preferiti rimane Kobbie Mainoo, giocatore del Manchester United che continua a trovare poco minutaggio e soddisfazione. Sulla fascia, Norton-Cuffy ha stregato tutti dopo il recente confronto diretto col Genoa. Ma restano candidati credibili anche Arnau Martinez e Juanlu Sanchez, già seguiti alcune settimane fa.