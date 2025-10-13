Voltafaccia e addio Napoli: Conte ci aveva scommesso

La richiesta di cessione è arrivata al club, ma in vista di gennaio tutto può ancora succedere

Dopo l’emergenza difensiva, Antonio Conte dovrà far fronte nelle prossime settimane a due assenze molto pesanti: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. La profondità della rosa consentirà al Napoli di mandare in campo delle alternative credibili, ma in vista di gennaio la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra.

Rinviato la scorsa estate, il tesseramento di un centrocampista centrale resta una priorità ineludibile nella prossima sessione di calciomercato e Giovanni Manna sta lavorando già da tempo su una lista di nomi gradita all’allenatore salentino.

Calciomercato Napoli, le ultime su Mainoo

In cima alla lista dello staff tecnico e dirigenziale c’è il nome di Kobbie Mainoo. Nell’anno del Mondiale, il centrocampista inglese già in estate aveva chiesto di essere ceduto, ma Ruben Amorim non aveva dato il via libera alla partenza del calciatore, seguito anche dalla Juventus e dalla Roma.

Il Napoli non ha mai tagliato i contatti con l’entourage del 20enne, portandosi in pole position in ottica invernale. Everton, Newcastle, Tottenham e West Ham sono solo alcune delle squadre inglesi vigili sulla situazione, ma le ultime notizie provenienti dalla Gran Bretagna non lasciano ben sperare i tifosi azzurri.

Secondo ‘Football Insider’, infatti, il Manchester United avrebbe deciso di togliere dal mercato il giocatore e di bloccare ogni tipo d’offerta, almeno a gennaio e la situazione potrebbe cambiare solamente qualora i Red Devils dovessero assicurarsi prima un sostituto all’altezza.