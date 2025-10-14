Hojlund ‘caccia’ Lukaku: torna dal grande ex a gennaio

Possibile addio a sorpresa per il belga, la svolta nel mercato invernale: il rendimento del danese con la maglia del Napoli cambia gli scenari

Qualche mese fa, aveva fatto da autentico trascinatore nel Napoli capace di laurearsi campione d’Italia, con un impatto carismatico e tecnico di altissimo livello. Ora, per infortunio, è costretto a guardare le cose dal di fuori. E per Lukaku, al ritorno, potrebbe non esserci più spazio.

Il serio infortunio muscolare ad agosto è stato una mazzata per lui e per il club. Il Napoli è riuscito, però, prontamente a trovare un sostituto all’altezza, quel Rasmus Hojlund che ha avuto un impatto immediato e significativo. Quattro reti in sei gare per il danese, che ha dato una nuova dimensione alla manovra offensiva della squadra di Conte, non facendo rimpiangere l’ariete infortunato. A queste condizioni, sarà dura per il belga ritrovare centralità nel progetto una svolta smaltiti i guai fisici. Ed ecco perché l’eventualità di un addio a gennaio non è da escludere. Con un grande ex che si prepara a bussare alla porta.

Napoli, poco spazio per Lukaku: Mourinho ci prova e lo chiama al Benfica

Tra gli estimatori di lunga data di Lukaku, c’è sempre Josè Mourinho. Il portoghese è ripartito, in panchina, dal Benfica, lì dove aveva iniziato la sua avventura da allenatore di grande livello e gradirebbe avere uno dei suoi pretoriani al suo fianco.

Un rinforzo come Lukaku farebbe di sicuro comodo alle ‘Aquile’, nel loro percorso stagionale. Dunque, non è da escludere un tentativo di richiesta di Lukaku in prestito al Napoli. Ipotesi che andrà valutata più avanti, a seconda di quello che sarà il cammino del Napoli e del Benfica stesso oltre che, naturalmente, il decorso della convalescenza dello stesso attaccante, che proverà, per il nuovo anno, a farsi trovare pronto dopo la lunga assenza.