È tutto fatto con il Napoli: accordo e firma, manca solo l’ufficialità

La mossa di De Laurentiis che fa felice Antonio Conte

Importanti, forse decisivi gli eccellenti rapporti con l’agente del ragazzo. Le ultime notizie di napolicalciolive.com confermano le indiscrezioni delle scorse ore: la trattativa è stata chiusa. È tutto fatto, non solo: ci sono gli accordi, ci sono soprattutto le firme.

Il Napoli blinda uno dei suoi giovani più promettenti: parliamo di Antonio Vergara, trequartista classe 2003 tornato in estate – e rimasto in azzurro – dopo l’esperienza in Serie B con la maglia della Reggiana.

Aveva tante richieste anche dalla Serie A, vedi Lecce e Parma, ma alla fine Vergara è rimasto alla corte di Antonio Conte: il tecnico leccese sarebbe un suo grande estimatore, anche se fin qui gli ha concesso un solo minuto in campionato in questo avvio di stagione.

Napoli, Vergara rinnova fino al 2030

Conte e soprattutto il club, comunque, credono molto nelle qualità e nel potenziale di Vergara. Tanto è vero che ha chiuso per il rinnovo del suo contratto dal 2027 al giugno del 2030.

In pratica manca solo l’annuncio ufficiale del prolungamento di Vergara con la società di De Laurentiis. A gennaio, però, non si esclude una sua partenza per andare a giocare con continuità. L’agente Giuffredi ha ricevuto e riceverà sicuramente altre proposte per il suo assistito, che sogna ovviamente di sfondare con la maglia azzurra. Ma per questo ha tutto il tempo davanti.