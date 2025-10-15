Meret pensa all’addio? Inter e Milan sono in agguato

Il portiere dei due scudetti ha perso la titolarità al Napoli con l’arrivo tra i pali di Milinkovic-Savic

Non più titolarissimo tra i pali del Napoli. Quest’anno è cambiata la situazione in porta nella squadra campione d’Italia, con Milinkovic-Savic a contendere il posto ad Alex Meret.

Il nazionale italiano ha conquistato due scudetti con il Napoli e adesso dovrà lottare con il serbo per la maglia di numero uno. Antonio Conte li sta alternando in questo avvio di stagione, con l’ex Torino che si è inserito subito nel migliore dei modi nello scacchiere della formazione partenopea.

Per Conte al momento non c’è un vero titolare e tra campionato e Champions sta alternando i suoi due portieri. Vedremo se in corso d’opera cambieranno le gerarchie del tecnico salentino, ma certamente Meret non ha più la titolarità assicurata.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Meret

Situazione però che non crea turbative all’estremo difensore friulano, pronto a competere e a giocarsi il posto tra i pali con il nuovo compagno di squadra.

Zero polemiche e nessun malumore per Meret, che come riporta ‘Tuttosport’ ha escluso un addio al Napoli per ritrovare la continuità della scorsa stagione. Il legame con il Napoli è forte e il portiere della Nazionale vuole continuare la sua avventura con il club partenopeo, a maggior ragione dopo il rinnovo fino al 2027 sottoscritto lo scorso giugno.

Al momento quindi Meret non pensa all’addio e nella finestra di gennaio sono da escludere sorprese. Da capire invece se lo scenario cambierà in estate, con Milan e Inter a caccia di un portiere di livello e che in diverse occasioni (soprattutto i nerazzurri) hanno sondato l’ex Udinese.