Napoli bidonato: prezzo e Mourinho inguaiano Conte | NCL

Si complicano le strategie degli azzurri per il calciomercato di gennaio: le ultime

Alle prese con gli infortuni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano, Antonio Conte nonostante il roboante mercato estivo si aspetta almeno due rinforzi dalla sessione invernale di calciomercato.

Esigente sia con la squadra che con la dirigenza, il tecnico del Napoli già a luglio aveva individuato nel reperimento di un ulteriore centrocampista centrale un’esigenza ineludibile per provare ad arrivare il più lontano possibile nelle tre competizioni.

Calciomercato Napoli, le ultime su Bidon

Il nome che mette d’accordo tutti a Castel Volturno è quello di Kobbie Mainoo, ma sarà meno facile del previsto convincere il Manchester United a lasciar partire il 20enne, nonostante i contatti con il suo entourage non siano mai stati interrotti.

Nelle ultime ore, dal Brasile è emersa anche la candidatura di Breno Bidon. Già da tempo sul taccuino di alcuni club inglesi (Manchester City, United e Wolverhampton), secondo quanto appreso da Napolicalciolive.com il 20enne di San Paolo piace anche a Benfica, Porto e Sporting.

In Arabia hanno chiesto informazioni l’Al-Hilal di Simone Inzaghi e l’Al-Ahly, che potrebbe salutare Kessie nelle prossime sessioni di mercato. Titolare fisso del Corinthians. Bidon viene valutato circa 20 milioni di euro, ma l’esigenza di vendere potrebbe convincere il Timao ad arrivare a quella cifra anche attraverso i bonus.