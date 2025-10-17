Lascia il Napoli, ma non l’Italia: lo vuole la Roma

Il mercato di gennaio si avvicina e ci sono vari intrecci tra gli azzurri e altre squadre di Serie A

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Napoli torna in campo sabato alle 18 in casa del Torino. Antonio Conte ha recuperato in tempi record Matteo Politano e sulle fasce potrà contare di una certa abbondanza, sia in difesa che a centrocampo.

Sull’out mancino, in particolare, ci sono ben tre opzioni: Gutierrez, Olivera e Spinazzola. Ad oggi, il migliore in assoluto è sicuramente l’ex giallorosso, mentre l’esterno uruguaiano si è reso sin qui protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative.

Olivera sul mercato? Occhio alla Serie A

L’ex Getafe, tra le altre cose, è al centro di diverse voci di mercato. Oltre ad un possibile ritorno in Liga, dove ha ancora diversi estimatori, anche in Inghilterra (Fulham e Wolverhampton) si è mosso qualcosa, ma non solo.

In Italia dal 2022, il 27enne ha qualche estimatore anche in Serie A, dove Fiorentina e Roma potrebbero fare qualche cambiamento sulla fascia sinistra già a gennaio. Al momento, tuttavia, non c’è nulla di concreto, ma solamente l’intenzione di monitorare la situazione del calciatore nel caso in cui dovesse essere messo in vendita.