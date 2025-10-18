Conte nel caos: gli hanno già voltato le spalle

di

Il tecnico degli Azzurri al centro di un vivace scambio di opinioni: ecco cosa è successo

Si ferma ancora una volta il cammino del Napoli di Antonio Conte che, scialbo e poco attento nelle situazioni topiche dell’incontro, contro il Torino ha rimediato la seconda sconfitta in campionato, la terza stagionale. Punita anche dalle tante assenze deluxe, gli Azzurri pagano soprattutto un approccio poco aggressivo e nel complesso una gestione che definire rivedibile sarebbe solo un eufemismo.

Antonio Conte, allenatore del Napoli
Conte nel caos: gli hanno già voltato le spalle (LaPresse) – Napolicalciolive.com

Sebbene Conte abbia ostentato calma nel post partita, non sono pochi gli interrogativi con cui diversi tifosi del Napoli hanno preso d’assalto i social. Sono fondamentalmente due le direzioni imboccate dagli ultimi commenti: alla generale mancanza di idee – se si escludono alcune giocate dei singoli – si associano le scelte poco incisive nelle rotazioni orchestrate da Antonio Conte. Ecco il responso dei social:

Squadra stanca e non proprio sul pezzo dal primo minuto: Antonio Conte sarà chiamato a lavorare su questi particolari per provare a difendere il tricolore cucito sul petto. Una rincorsa che, però, anche a causa degli impegni in Champions, sta diventando sempre più in salita.

Gestione cookie